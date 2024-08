Un chaton chaton aveugle sauvé de l'abandon, trouve un ami fidèle et une nouvelle vie pleine d’espoir dans sa famille d’accueil

Après avoir échappé au pire et avoir malheureusement perdu la vue, le petit Alfie a fait preuve d’une impressionnante résilience. Cet adorable chaton aveugle était en effet déterminé à profiter de la vie et se faire plein de nouveaux amis. C’est en arrivant dans sa famille d’accueil pour sa convalescence qu’Alfie a fait une rencontre déterminante : Milo, un chaton gris qu’il n’allait plus quitter.