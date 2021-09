Un chaton aperçoit un renard à travers la fenêtre et décide d'en faire son nouvel ami

Depuis le mois de février, Jennifer Rutter a un visiteur très spécial. Il s'agit d'une petite renarde calme et curieuse, qui a attiré l'attention de sa jeune chatte.

Jennifer Rutter a l'habitude de voir la renarde se promener dans son jardin. Chaque jour, l'animal sauvage prend un bain de soleil et passe tranquillement devant la fenêtre.

Sa voisine à la robe couleur de feu lui offre même quelques présents, qu'elle dépose sur le pas de sa porte. « J'ai eu un sac de citrons verts moisis, beaucoup de morceaux de poulet, une saucisse, une voiture miniature... », a déclaré la femme gâtée.

Le canidé, se montrant peu farouche et à l'aise en compagnie des humains, est bien connu dans le quartier. « Elle descend du trottoir pour laisser passer les gens, et à part les débris qu'elle laisse dans mon jardin, elle est la bienvenue », a ajouté Jennifer Rutter.

© Jennifer Rutter

Le félin a voulu s'amuser avec le canidé

Récemment, le chaton de la famille a montré un certain intérêt pour la vagabonde. Après l'avoir aperçue à travers la fenêtre, le jeune félin, nommé Dodo, a sauté sur l'occasion pour se faire un nouvel ami. Il s'est approché pour jouer avec elle.

« Dodo était sur mes genoux et je lui ai montré la renarde », a expliqué Jennifer. « Elle a sauté vers la fenêtre et a attiré son attention, puis j'ai commencé à filmer. Je ne les ai jamais vues interagir auparavant, c'était tellement émouvant de les voir ensemble. » La vidéo a été partagée par The Dodo.

© Jennifer Rutter

La chatte espiègle a donné quelques coups de patte pour s'amuser, et a observé attentivement le canidé. Ce dernier s'est montré calme et curieux envers la petite boule de poils. Après cette première rencontre, l'animal sauvage est reparti pour vaquer à ses occupations dans la nature.

© Jennifer Rutter

Jennifer et Dodo attendent avec impatience les prochaines visites de la renarde, et ont hâte de découvrir les nouveaux cadeaux qu'elle leur apportera.