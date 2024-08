Un chaton affamé de 9 semaines qui errait seul au milieu des pierres voit sa vie se transformer avec l'aide de belles personnes (vidéo)

Grâce au signalement d’un couple, un chaton de 9 semaines qui errait au bord de l’eau et au milieu des pierres savoure aujourd’hui une vie meilleure. L'Animal Rescue League de Boston (États-Unis) et le Fall River Animal Control ont uni leurs forces pour le sauver.

À Fall River, une ville du Massachusetts, il est possible de flâner sur un agréable chemin en bois (un « boardwalk ») au bord de l’eau. Alors qu’il déambulait tranquillement, un couple a entendu des miaulements désespérés.

Comme le rapporte un article paru sur le site web de The Herald News, il s’agissait d’un chaton gris âgé de 9 semaines seulement. Le jeune félin était coincé sur le rivage, au milieu des pierres. Désireux de l’aider, les promeneurs ont contacté l’Animal Rescue League de Boston (ARL).

© Animal Rescue League of Boston / Facebook

Une opération de sauvetage qui a duré 40 minutes

Le terrain où se trouvait la boule de poils étant en pente et rempli de pierres, les sauveteurs devaient faire attention pour éviter la moindre blessure. « On craignait que le chaton ne coure et se cache, si les intervenants tentaient de descendre à son niveau », déclare l’ARL.

Pour mener à bien l’opération de sauvetage, le service de contrôle des animaux de Fall River est venu prêter main-forte. Les secouristes ont passé 40 minutes à essayer de faire entrer le petit va-nu-pattes dans une cage, qu’ils avaient déposée sur une pierre.

Tenté par la nourriture laissée à l’intérieur, le chaton n’a eu aucun mal à s’y faufiler ! Après avoir fermé la porte du piège et l’avoir soulevé avec une corde, les bons samaritains ont transporté le rescapé en lieu sûr.

Le chaton a été baptisé Wharf

Une fois en sécurité, le chaton a eu droit à un bon repas, mais aussi à une visite de contrôle chez le vétérinaire.

« Mis à part le fait qu’il était affamé et effrayé, Wharf était en bonne santé », confie l’ARL.

© Animal Rescue League of Boston / Facebook

Lorsqu’il a été castré et mis en règle au refuge, Wharf a été proposé à l’adoption. Nos confrères d’outre-Atlantique ont annoncé qu’il avait déjà mis la patte sur la famille de ses rêves !

Après avoir connu l’errance et la solitude, le chaton sauvé à Fall River n’aura plus jamais de souci à se faire. Grâce à ce sauvetage, il a gagné le gros lot : un foyer aimant pour la vie.