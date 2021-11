Un chaton abandonné dans une boîte en carton pleure sans cesse jusqu'à ce qu'un chat bienveillant le prenne sous son aile

Ses miaulements lui ont littéralement sauvé la vie. Un chaton de 3 semaines a été découvert in extremis par un passant. Son combat pour la survie a commencé dès lors. Elle a reçu pour cela l’aide précieuse de sa mère d’accueil, mais aussi d’une chatte à la bienveillance sans bornes.

En Pologne, 2 chatons âgés de 3 semaines environ ont été découverts abandonnés dans une boîte, placée sous une voiture. Sans leurs miaulements, ils n’auraient jamais été trouvés à temps. Un homme les a entendus et les aussitôt emmené à la clinique vétérinaire la plus proche.

L’établissement a alors appelé l’une de ses employées, Magdalena Jazwinska. Cette dernière a, en effet, l’habitude de prendre en charge les chatons orphelins.



Très maigres et affamés, les petits félins ont été pris en charge par l’équipe vétérinaire. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, l’un d’eux n’a pas survécu. Le second, qui a été appelé Mezo, s’est accroché à la vie de toutes ses forces. La partie était toutefois loin d’être gagnée ; son poids et sa taille étaient ceux d’un petit chat de 2 semaines.



Magdalena Jazwinska a donc accueilli Mezo chez elle. Elle s’est employée à la nourrir à longueur de journée, à la soigner et à lui donner beaucoup d’amour. La bénévole n’était toutefois pas la seule à vouloir prendre soin du petit félin roux.

Une chatte devenue mère de substitution pour Mezo

Dès qu’elle a entendu ses pleurs, Malaika, la chatte de la maison, est venue à sa rencontre. Elle a décidé de devenir la maman de substitution de Mezo, le choyant, toilettant, protégeant et réconfortant.



« Elle aime tous les chatons orphelins, mais elle a ses préférés. Mezo est clairement son favori. A chaque fois qu’il a besoin de tendresse, elle est là pour le câliner », raconte Magdalena Jazwinska à Love Meow.



Le chaton grandit à vue d’œil, gagne régulièrement du poids et de l’assurance. Il est de plus en plus actif, joueur et curieux. Mezo progresse à pas de géants, sous le regard plein d’amour de Malaika. Le chien de Magdalena Jazwinska a également été attendri par le jeune chat. Le canidé le couvre de bisous à chaque fois qu’il en a l’occasion.



Mezo sera prêt pour l’adoption dans quelques semaines. D’ici là, il compte bien profiter pleinement de la compagnie et de l’affection de tous les membres de sa famille d’accueil.

