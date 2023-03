Un chaton à 3 pattes tisse un lien unique avec un chat atteint d’une maladie neurologique (vidéo)

Rien ne prédestinait Bibby à croiser la route de Mr Beesley, et pourtant, leur rencontre est probablement ce qu’il leur est arrivé de mieux dans la vie. Ces 2 félins sont tous 2 porteurs d’une différence qui ne les rend que plus forts au jour le jour, et ont trouvé l’un en l’autre une source de bonheur inépuisable !

L’histoire d’amour entre Kayla et Bibby a commencé il y a quelques mois. La jeune femme, bénévole chez Salem Friends of Felines (États-Unis), a tout de suite craqué pour ce petit chaton roux et blanc arrivé dans ce refuge à l’âge de 2 mois. À cause d’une blessure, il avait dû être amputé de l’une de ses pattes avant.

Ce handicap ne l’a, heureusement, jamais empêché de profiter de la vie à 100%. Cette volonté de vivre a fortement séduit la jeune Kayla. « Quand je suis venue au travail le lundi, il ne m’a jamais quittée de la journée. Le lendemain, j’ai décidé qu’il devait venir avec moi à la maison, et je suis si heureuse qu’il m’ait suivie », raconte-t-elle à Love Meow.

Kayla avait un faible pour Bibby pour plus d’une raison. Il ressemblait fortement à son chat, Mr Beesley, également porteur d’une « différence » qui ne le rend que plus fort au quotidien. Revêtant une robe similaire à celle de son congénère, il est atteint d’une hypoplasie cérébelleuse, qui rend sa démarche un peu bancale, mais qui n’enlève rien à sa gaieté permanente.

2 âmes sœurs

Comme le prouve la vidéo ci-dessous, Mr Beesley et Bibby ont eu un véritable coup de foudre au premier regard. Ils se sont adorés dès les premières secondes ! Ils n’ont pas tardé à devenir inséparables, et à envahir la maison de Kayla de leurs doux ronronnements.

« Mr Beesley adore jouer avec Bibby. Parfois, il est un peu trop excité et ne laisse pas Bibby partir ou faire une pause », a confié leur bienfaitrice. Ces 2 matous sont les plus heureux du monde depuis qu’ils ont trouvé quelqu’un pour leur tenir compagnie à longueur de journée.

A lire aussi : Un chat de médiation animale fait un cadeau de Noël précoce à sa maîtresse après 2 semaines d'inquiétude

Ils sont désormais de véritables frères, qui se ressemblent aussi bien physiquement que mentalement. Ils se complètent à merveille, selon leur maîtresse, et couleront des jours heureux à ses côtés aussi longtemps qu’ils le pourront !