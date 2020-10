Un chaton à 3 pattes découvre l’amitié après avoir lutté pour survivre dans sa fratrie !

© Alley Cat Rescue

Bien qu’handicapé et étant le plus petit de la portée, Roo le chaton n’a jamais manqué de détermination. Les bénévoles qui l’ont pris en charge l’ont grandement aidé à grandir, mais c’est aussi et surtout un congénère, souffrant lui aussi de malformation, qui l’a encouragé à aller de l’avant.

Roo est venu au monde avec les 2 pattes arrière déformées. Lui, sa mère et les autres chatons de sa portée ont été recueillis par l’équipe d’Alley Cat Rescue, un refuge situé à Los Angeles. Les bénévoles ont tout fait pour renforcer ses membres postérieurs, comme le raconte LoveMeow. Massages, séances de physiothérapie, traitement au laser et exercices lui ont permis de retrouver l’usage de la patte arrière gauche, mais celle droite n’a pu être sauvée.

Un handicap qui n’a pourtant pas empêché le courageux chaton à suivre le rythme de ses frères et sœurs. Il s’arrangeait même toujours pour être en bonne position quand il s’agissait de téter, satisfaisant ainsi son appétit vorace.

L’équipe du refuge l’a aidé à se déplacer sur ses 3 pattes valides, notamment en le tenant sous le ventre. Une aide encore plus précieuse allait toutefois arriver pour Roo, celle de Buttercup.

Buttercup est un autre chaton recueilli par Alley Cat Rescue peu de temps après. Lui aussi souffrait de déformations aux pattes, puisqu’il est né polydactyle. Autrement dit, avec plus d’orteils que la normale. Il est passé par les mêmes soins que Roo et a fait preuve de la même détermination. En moins d’un mois, il a réalisé de remarquables progrès et a retrouvé une grande partie de sa mobilité, notamment au niveau de la patte avant droite qui était la plus atteinte.

La vidéo ci-dessous montre Roo et Buttercup à l’œuvre :

Comme le montrent ces images, les 2 chatons sont devenus inséparables. Bien qu’arrivé plus tard, c’est Buttercup qui sert de guide à Roo et l’encourage à surpasser son handicap. C’est d’ailleurs pour cela que Buttercup, pour qui une famille d’adoption a été trouvée, passera 6 semaines de plus au refuge avant de la rejoindre, afin de continuer d’accompagner Roo dans ses progrès.