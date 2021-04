Un chat vérifie quotidiennement le même carreau de carrelage depuis sa découverte inattendue il y a 1 an

© Melissa Peña

Il y a un carreau magique dans la maison où vit Olivia. Cette chatte en est persuadée. Ledit élément de carrelage lui offre régulièrement des friandises et elle en est devenue totalement accro.

Pour Olivia, tout avait commencé il y a un an, comme le rapporte The Dodo. Ce jour-là, la maîtresse de cette chatte était en train de faire la cuisine, quand un morceau de poulet est tombé de la surface de travail, pour atterrir sur le carrelage.

Melissa Peña était trop occupée pour le ramasser immédiatement. C’est alors qu’Olivia est entrée et a découvert la friandise par terre. Bien évidemment, le félin ne s’est pas fait prier pour la ramasser et satisfaire sa gourmandise.

Après s’être régalée, la chatte est revenue inspecter le carrelage, espérant y trouver une autre offrande. Elle l’a fait tous les jours pendant une semaine, jusqu’à ce que sa famille s’en rende compte et décide de jouer le jeu.

La chatte tient son carreau miracle

Melissa Peña raconte en effet que, depuis, elle y dépose une friandise de temps en temps pendant qu’Olivia se trouve dans une autre pièce. Et quand elle se rend compte que la magie a encore opéré, elle devient tout excitée et engloutit le cadeau que lui fait ce carreau décidément pas comme les autres.

Cela fait un an que cela dure et que la famille de cette adorable chatte perpétue le « miracle ». Elle veille à ne le faire qu’occasionnellement, non seulement pour ne pas déséquilibrer ses rations quotidiennes de nourriture, mais aussi pour ne pas altérer le côté magique de cette histoire.

« Nous sommes ravis que cela la rende heureuse ! Nous l’aimons et, honnêtement, voir sa réaction est tellement amusant ! », confie Melissa Peña à The Dodo.