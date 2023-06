Un chat tombe du 6e étage, sa propriétaire s'attend au pire en arrivant au pied de l'immeuble

On dit que les chats ont 7 vies. Shi Fu en a récemment « grillé » une en faisait une chute spectaculaire qui aurait pu lui être fatale. Par miracle, l’animal y a survécu. Sa propriétaire a toutefois dû déménager à la suite de l’incident.

Un chat en surpoids a miraculeusement survécu à une chute de plusieurs dizaines de mètres, atterrissant sur une voiture dont il a traversé la vitre. Un récit rapporté par Metro.

Les faits se sont déroulés le samedi 27 mai à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Ce jour-là, la propriétaire du félin tabby en question avait oublié de refermer la porte donnant accès au balcon qu’elle louait. Le logement se trouve au 6e étage.

Le chat, qui répond au nom de Shi Fu et pèse 9 kilogrammes, en a profité pour prendre l’air. Il s’est toutefois aventuré trop près du bord du balcon et a fini par glisser et tomber. Il a ainsi fait une chute vertigineuse de 27 mètres de haut.



ViralPress/Metro

Elle aurait dû lui coûter la vie, mais cela n’a pas été le cas fort heureusement. Le quadrupède a fini tout droit sur une voiture stationnée au pied de l’immeuble. Il a en a traversé la lunette arrière.



ViralPress/Metro

Dès qu’elle s’en est rendu compte, la propriétaire horrifiée du chat est descendue en courant pour le rejoindre. Elle ne s’attendait pas à le retrouver vivant après une telle chute, mais l’animal bougeait toujours. Elle était soulagée, mais ne connaissait pas encore l’ampleur des dégâts sur son corps.

Entretemps, Apiwat Toyothaka, le propriétaire du véhicule, a été prévenu par les concierges de l’immeuble. Arrivé sur les lieux, il a vu Shi Fu dans les bras de son humaine qui était en larmes.



ViralPress/Metro

Un diagnostic surprenant et rassurant

Le chat a été emmené en clinique vétérinaire. Etonnamment, il ne souffrait que d’ecchymoses, de 2 griffes cassées et avait le nez enflé. Il ne présentait aucune lésion potentiellement mortelle. Un véritable petit miracle…

La propriétaire de Shi Fu s’est malgré tout vu infliger une amende de 1000 bahts (27 euros) pour avoir enfreint l’interdiction de posséder un animal de compagnie dans cette résidence. Elle a également dû trouver un autre logement.

Des informations livrées par Monruthai Klinsuk, copropriétaire de la voiture. Il demande, par ailleurs, aux gens de ne pas la juger. « S’il vous plaît, ne dites rien de négatif à son sujet, a-t-il en effet déclaré. Il n’est pas facile de s’occuper d’un chat et un accident peut survenir à tout moment ».