Un chat rencontre un chien pour la première fois de sa vie, et noue avec lui la plus belle des amitiés (vidéo)

Lauren accueille régulièrement des chatons dans sa maison de l’État de Virginie, aux États-Unis. Elle poste régulièrement des photos de ses colocataires à moustaches sur les réseaux sociaux, et celles-ci séduisent toujours des milliers d’internautes.

Néanmoins, un chat un peu étrange s’est immiscé dans la page Instagram de Lauren ces derniers jours, comme le rapporte Cole & Marmelade.

Bienvenue, Theo !

En réalité, il ne s’agit pas d’un chat, mais d’un chien ! Theo, un Pomsky noir et blanc (croisé Loulou de Poméranie / Husky), a fait fondre le cœur de Lauren. Auparavant, celui-ci se trouvait dans un refuge et attendait désespérément de trouver une famille.

Heureusement, cette attente a pris fin grâce à Lauren. « Dès que j’ai croisé son regard, j’ai su que je devais le ramener à la maison, a-t-elle confié. Il est si beau qu’il me fait penser à un personnage de Disney ! »

La rencontre avec Kolbe

Ce jour-là, Kolbe, le chat de Lauren, attendait impatiemment le retour de sa maîtresse. Il était loin de se douter que celle-ci rentrerait à la maison en compagnie d’un chien !

Présenter un chien à un chat pour la première fois est souvent un moment délicat qui doit être supervisé en toute circonstance. Lauren en était consciente, et a fait entrer Theo dans la pièce où se trouvait Kolbe tout en le tenant en laisse. Par chance, il a bien réagi.

« Il s’en est tiré à merveille, s’est-elle réjouie. Kolbe était un peu méfiant, certes, mais il ne s’est pas échappé et il n’a montré aucun signe de stress. Nous allons continuer à avancer pas à pas, mais qui sait, peut-être qu’un jour, ces 2 deviendront de très grands amis ! »

Des « frères » pour la vie

Lauren ne croyait pas si bien dire. Au fil des semaines, Kolbe s’est senti en confiance avec Theo. De plus en plus souvent, il descendait les marches de l’escalier pour passer du temps avec son nouvel ami canin, et a même fini par voler son panier !

« Kolbe est passé d’un non immédiat à chaque fois qu’il voyait Theo à une curiosité de plus en plus grande à son égard. Il le suit partout, et s’intéresse à la manière dont il joue. De son côté, Theo a compris que Kolbe n’était pas un chiot et il respecte ses limites. Je suis très fière de mes 2 garçons ! » a déclaré Lauren.

Aujourd’hui, Theo et Kolbe sont de véritables « frères ». Le chien et le chat ne se quittent plus et font le bonheur de leur maîtresse. Par chance, tous 2 ont encore la vie devant eux et réservent encore de nombreuses surprises à leurs proches !