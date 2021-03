Un chat ramène un chaton errant au domicile de ses parents et espère leur gentillesse en retour

La propriétaire de 3 chats n’envisageait pas d’en accueillir un 4e, mais l’un de ses amis félins en a décidé autrement. Quand il a vu un chaton seul et affamé s’approcher de la maison, il l’a pris sous son aile et tout fait pour que sa famille en fasse autant.

Klarieke vit à Koekange, paisible commune rurale de 2500 habitants située dans le Nord des Pays-Bas. Sa famille compte 3 chats adultes, répondant aux noms de Stavros, Jack and Louis.

Le premier est, en quelque sorte, le leader du trio. Klarieke l’avait adopté un an auparavant, alors qu’il était errant. Son passé a contribué à façonner son fort caractère, mais aussi sa compassion.

Un jour, un chaton extrêmement timide s’est retrouvé dans le jardin de la propriété familiale, raconte We Love Cats And Kittens. Personne ne le connaissait dans le quartier et il ne semblait pas avoir de maître. Stavros s’est rapidement rapproché de son jeune congénère et une belle amitié s’est peu à peu mise en place entre eux. Stavros s’est mis à veiller sur lui et même à jouer avec lui.

Charlie a désormais un grand frère et une famille

Quelques jours plus tard, alors que Klarieke avait servi à manger à ses 3 chats, elle a remarqué que Stavros n’était pas en train de se nourrir. Il avait offert son repas au chaton. Sa maîtresse a alors compris qu’elle devait désormais prévoir une 4e gamelle.

Comme personne n’est venu réclamer le petit chat et constatant que les liens qui l’unissaient à Stavros ne faisaient que se consolider, Klarieke a décidé de l’adopter, lui aussi. Elle l’a emmené chez le vétérinaire pour un examen et des soins complets.

Le chaton, qu’elle a nommé Charlie, était encore un peu craintif. Il hésitait à explorer sa nouvelle maison, mais son grand frère l’y encouragé et guidé. Il préfère toujours rester aux côtés de Stavros, mais il commence progressivement à s’ouvrir au reste de la famille, dont il fait désormais pleinement partie.