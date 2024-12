Un chat qui rentre chez lui et trouve sa maison vide après un incendie espère retrouver sa famille (vidéo)

Andres Vera travaille dans le social et s’est spécialisé dans l’aide aux personnes victimes d’incendie. Il se rend dans les maisons des sinistrés pour leur apporter du soutien, comme l’a précisé Newsweek. Mais récemment, l’homme a été chargé d’une mission un peu différente. Il s’est occupé d’un chat dont la famille avait été relogée.

Andres a découvert l’animal dans la maison de ses propriétaires. Ces derniers ont dû quitter les lieux après l’incendie de leur logement, qui s’était déclaré au cours de la nuit précédente. Malheureusement, leur domicile n’était plus habitable et ils ont dû s’installer temporairement dans un hôtel.

@sober_doper / TikTok

Un félin esseulé

La famille n’était cependant pas au complet, car il manquait son chat. Ce dernier avait a priori pris la fuite quand les pompiers sont intervenus pour éteindre le feu. Il n’a pas été repéré par la suite jusqu’à ce qu’Andres arrive.

Il a vu le chat se précipiter dans l’allée de son ancienne maison. L’animal semblait désorienté et s’est mis à miauler tout en se dirigeant vers Andres, comme pour appeler à l’aide. Le bon Samaritain a pu s’approcher de lui pour le réconforter. L’homme, qui s’occupe des humains d'habitude, est resté aux côtés du chat malheureux.

Andres a partagé sa rencontre avec le félin sur son compte TikTok. Les internautes étaient particulièrement émus en découvrant le clip : « Mon cœur me fait quand j’entends des chats pleurer », écrivait une personne.

Heureusement, la boule de poils et sa famille ont pu être réunies par la suite : « Les propriétaires sont revenus plus tard dans l'après-midi et ont expliqué qu'elle s'était échappée à cause de l'agitation et des lumières du camion de pompiers, mais qu'ils étaient très heureux de la revoir » partageait Andres, dont la bonté a été saluée par les utilisateurs de la plateforme sociale.