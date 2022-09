Un chat pris au piège dans une maison en feu et sur le point de s'écrouler, les pompiers interviennent

Appelés à lutter contre un violent incendie s’étant déclaré dans une maison, les pompiers ont découvert un chat pris au piège dans cette dernière et qui n’aurait eu aucune chance de survivre sans leur intervention. Les pertes matérielles ont été lourdes pour la famille, mais celle-ci est heureuse d’avoir retrouvé l’animal sain et sauf.

L’action rapide et efficace des soldats du feu a fait toute la différence pour un chat qui risquait le pire, lui qui était bloqué dans la maison en flammes de ses propriétaires. Un récit rapporté par KSLTV le dimanche 4 septembre.

Le sauvetage de l’animal à la robe noire a eu lieu le samedi 3 septembre à Heber City, dans le nord de l’Etat de l’Utah.

Vers 18 heures locales ce soir-là, le service d’incendie et de secours du Wasatch Fire District a été informé du sinistre et a envoyé une équipe sur les lieux. Les flammes envahissaient déjà la propriété, et d’épaisses fumées jaillissaient des fenêtres et du toit.

Les occupants en étaient déjà tous sortis à temps, mais leur chat se trouvait toujours à l’intérieur. Pendant que des pompiers combattaient l’incendie, d’autres exploraient les pièces de la maison à la recherche d’éventuelles personnes à évacuer. Ils ont alors découvert le félin et l’ont aussitôt emmené dehors, à l’abri des flammes, des fumées toxiques et de l’extrême chaleur.



Wasatch Fire District / Facebook

La famille de nouveau au complet après le sauvetage du chat

Pris en charge par leurs collègues, il s’est vu administrer de l’oxygène à l’aide d’un petit masque, spécialement prévu pour les animaux de compagnie.



Wasatch Fire District / Facebook

Sain et sauf, le « chat chanceux » a été remis à ses humains soulagés. Malgré l’ampleur du désastre, il n’y a heureusement pas de blessé à déplorer, indique le Wasatch Fire District sur sa page Facebook.

A lire aussi : Dans un magasin, elle tombe nez à nez avec un chat qui la guide vers son rayon préféré

Ayant quasiment tout perdu, la famille est toutefois reconnaissante d’être au complet avec le sauvetage du quadrupède.