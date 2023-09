Un chat pourtant bien nourri par son humain joue les affamés dans la rue pour satisfaire sa gourmandise

« S'il vous plaît, ne nourrissez pas Dynamo », peut-on lire sur les affichettes distribuées dans le quartier par la propriétaire de ce chat à l’appétit insatiable. Le félin est pourtant loin d’être affamé par sa maîtresse, qui s’évertue à lui proposer des repas savoureux et consistants. Ce qui ne l’empêche pas d’aller faire les yeux doux aux voisins pour obtenir des suppléments de croquettes et de friandises.

Dans le quartier où habite Dynamo le chat roux, il est bien difficile de ne pas le reconnaître ; son portrait est placardé sur tous les poteaux. Ces affiches sont l’œuvre de sa maîtresse Michelle Hurst, qui demande aux gens de ne pas le nourrir.

Le matou a, en effet, pris la fâcheuse habitude de faire semblant d’avoir faim face aux voisins qui, apitoyés par son sort, lui donnent souvent à manger, rapporte le New York Post.

Sur ces affiches, Dynamo est décrit avec humour comme « un escroc à fourrure qui fait semblant d’être affamé », alors qu’il ne manque de rien. Il est même gâté en ce qui concerne la nourriture.



Michelle Hurst / Facebook

Dans sa maison du comté du Nottinghamshire (Angleterre), Michelle Hurst s’évertue à lui concocter des menus aussi consistants de savoureux, et ce, plusieurs fois par jours. Elle sert ainsi à son ami à 4 pattes « des repas gastronomiques artisanaux cuits à la vapeur 3 fois par jour, ainsi que de diverses friandises comme le saumon poché. »

« C’est juste son truc »

Quand on est traité royalement comme l’est Dynamo par son humaine, on ne devrait pas être tenté d’aller voir ailleurs. C’est pourtant bien ce qu’il fait, usant de ruse et de son charme pour satisfaire sa gourmandise auprès des membres du voisinage qui tombent dans le panneau.

Bien entendu, Michelle Hurst ne peut s’empêcher d’être touchée par la gentillesse et l’hospitalité dont font preuve les habitants à l’égard de son chat. Cependant, elle craint les répercussions que le surpoids pourrait avoir sur sa santé et son bien-être.

Elle invite les gens, toujours en plaisantant, de ne pas se laisser berner par ce regard de « parent déçu » qu’il leur adresse pour parvenir à ses fins. « C’est juste son truc », poursuit-elle.