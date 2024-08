Un chat panique devant ses bienfaiteurs et fait une chute de 6 mètres depuis un balcon mais reste en vie grâce à l'intervention rapide des secours

En région Auvergne-Rhône-Alpes, policiers et pompiers se sont mobilisés pour secourir un chat laissé sur le balcon de ses propriétaires. Le pauvre miaulait de détresse, mais a été pris de panique quand les sauveteurs se sont approchés. Il a alors fait une chute vertigineuse avant d’atterrir plusieurs mètres plus bas.

Face aux miaulements répétés d’un chat sur un balcon, Camille, membre de l'association Le Jardin des chats, a réalisé un signalement auprès des autorités. Pompiers et policiers du Puy-en-Velay ont alors rassemblé des équipes pour récupérer le félin a priori en mauvaise posture.

Dans une publication Facebook relayée par Zoomdici, un porte-parole a précisé que le chat était « bloqué sur un balcon non sécurisé, au deuxième étage, en plein soleil, sans eau ni nourriture » avant d’être aidé. Ses miaulements « intensifs et désespérés » ont poussé Camille à agir, d’autant plus que l’animal tentait inlassablement de pénétrer dans le logement en grattant la porte.

Un sauvetage périlleux

Consciente que le bien-être du quadrupède était fortement compromis, elle a prévenu la police locale, laquelle a fait intervenir une équipe de pompiers sur les lieux. Cette dernière a apporté une échelle afin de récupérer le chat au 2eme étage. La boule de poils allait enfin être prise en charge et placée en sécurité, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

En voyant les sauveteurs arriver, elle s’est mise à paniquer et a bondi du balcon, chutant d’environ 6 mètres. Par chance, des arbustes ont amorti sa descente vertigineuse. Elle a été récupérée dans un état de choc, puis conduite dans une clinique vétérinaire pour être examinée.

Lejardindeschats / Facebook

A lire aussi : L’attendrissant moment où un chat qui déteste l’eau est fasciné par le mouvement de la mer (vidéo)

Une plainte a été déposée

Le rescapé s’était légèrement blessé suite à sa chute, mais n’avait pas de fracture. Il est resté entre les bonnes mains de ses sauveteurs pendant sa convalescence. Une plainte « pour maltraitance et défaut d'identification a été déposée à l’encontre de ses propriétaires ». Ceux-ci, qui ne se sont toujours pas manifestés, risquent une amende de 750 euros.