Un chat monte à bord d'une camionnette et se retrouve à plus de 100 km de chez lui

Souvent, les chats sortent de chez eux pendant quelques heures et viennent retrouver leurs maîtres à la tombée de la nuit. Mais pour Toby, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu : ce chat aventureux est monté à bord d’une camionnette, et s’est retrouvé - malgré lui - à une centaine de kilomètres de chez lui !

Toby n’est pas qu’un simple animal pour son maître. L’homme, originaire de Halifax (Angleterre), trouve un précieux réconfort dans la compagnie de son chat, notamment depuis le décès de son épouse il y a quelque temps. Sans surprise, il a eu le cœur brisé lorsque son chat a disparu en juillet dernier.

Une camionnette l’a amené à une centaine de kilomètres de chez lui

Toby revenait toujours à la maison après ses balades dans le centre-ville de Halifax, mais un jour, il a été intrigué par la présence d’une camionnette de Connexin, une entreprise de télécommunications.

RSPCA Hull & East Riding Branch / Facebook

Sans que personne ne sache vraiment pourquoi, Toby s’est invité à l’intérieur. Il ne se doutait probablement pas que la camionnette l’amènerait jusqu’à Hull, soit à une centaine de kilomètres de sa maison !

De retour à Hull, les agents de l’entreprise ont découvert le félin, mais il aura fallu 3 semaines pour qu’ils ne parviennent à l’attraper. Peu à peu, ils ont réussi à gagner sa confiance en le nourrissant, puis ils l’ont confié aux bons soins d’un refuge de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

RSPCA Hull & East Riding Branch / Facebook

Retour au bercail

Là-bas, les bénévoles ont découvert que Toby était équipé d’une puce électronique, et se sont fait une joie de prévenir son propriétaire de la bonne nouvelle. « Lorsque je l’ai contacté, il m’a dit que son chat avait disparu depuis 5 semaines et qu’il ne pensait plus jamais le revoir », a déclaré Emily, membre du refuge, au Hull Daily Mail.

RSPCA Hull & East Riding Branch / Facebook

« Toby est son compagnon le plus proche depuis le décès de sa femme… Lorsqu’il l’a revu, il était encore sous le choc et peinait à trouver ses mots. Il était si reconnaissant que Toby soit à la maison », a-t-elle ajouté.