Un chat filme ses aventures félinement captivantes avec une caméra miniature et révèle sa vie secrète à des millions d'internautes (vidéo)

Avez-vous déjà entendu parler de Mr. Kitters The Cat ? Il s’agit d’un compte TikTok suivi par des millions d’adonnés, qui partage régulièrement des vidéos effectuées à partir d’une caméra accrochée au collier d’un adorable félin. C’est comme si nous avions l’opportunité de voir le monde à travers ses yeux !

Vous êtes-vous déjà demandé ce que c’était que d’être dans la peau d’un chat ? De voir et d’entendre des choses que nous autres humains ne percevons pas ?

Grâce au compte TikTok @mr.kitters.the.cat ce rêve est devenu une réalité.

© @mr.kitters.the.cat / TikTok (capture d'écran)

En installant simplement une caméra autour du cou de son compagnon aux longues moustaches et pattes de velours, cette personne a su attirer des millions d’internautes ! En effet, nous sommes nombreux à nous montrer très curieux au sujet de la vie de ces petits animaux aventureux. De plus, leur comportement loufoque et leurs bizarreries nous font souvent sourire !

Observer le monde à travers leurs yeux est une autre façon d’apprendre à connaître nos amis félins, et de les apprécier.

Une expérience félinement intéressante pour découvrir la vie secrète des chats

Un article publié sur le site web Upworthy a relayé l’une des vidéos de @mr.kitters.the.cat, dans laquelle nous voyons la boule de poils faire des rencontres dans son quartier et s’amuser. La séquence a été « likée » 13,3 millions de fois depuis sa mise en ligne en 2023.

« J’adore la façon dont il a regardé le combat de chats et s’est dit que ce n’était pas ses affaires aujourd’hui », a écrit un utilisateur de TikTok. « C’est trop chou quand il creuse », commente un autre.

Dans une seconde vidéo, qui a reçu plus d’un million de mentions « j’aime », il grimpe dans un arbre et s’aventure sur le toit de la maison, où il croise un autre matou au pelage noir.

Ce compte contient de nombreux clips de ce genre. Il offre une expérience félinement divertissante en nous embarquant dans les aventures quotidiennes du chat. Courses-poursuites palpitantes, rencontres diverses et séances de jeu sont au rendez-vous !

