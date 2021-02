Un chat fait une fugue à l'âge de 16 mois et revient 5 ans plus tard !

En région lyonnaise, un chat qui avait disparu il y a 5 ans a été retrouvé et remis à ses propriétaires cette semaine. Après toutes ces années d’errance, il a été amené à la SPA, où on a découvert qu’il portait une puce électronique. C’est grâce à cette dernière que les bénévoles ont pu obtenir les coordonnées de ses maîtres.

Le félin, âgé de 6 ans et demi, s’était volatilisé alors qu’il n’avait encore que 16 mois. Ses maîtres l’avaient cherché partout, mais sans résultat. L’animal a, semble-t-il, passé toutes ces années à errer dans les rues en se débrouillant pour se nourrir et survivre.

Ce n’est pourtant qu’à 3 petits kilomètres de la maison de ses propriétaires qu’il a été découvert et pris en charge par un habitant. Ce dernier l’a aussitôt emmené au refuge de Brignais (69) de la SPA de Lyon et du Sud-est.

L’équipe de la SPA de Brignais a pu remonter jusqu’à ses propriétaires grâce à sa puce d’identification

Elle précise qu’à l’arrivée du chat au refuge, les bénévoles l’ont passé au lecteur de puce électronique d’identification. Ce qui leur a permis d’en connaître les propriétaires et de les contacter pour leur annoncer la grande nouvelle.

Sa maîtresse, ravie et soulagée, s’est rendue à la SPA pour le récupérer. Le refuge de Brignais ajoute que Minou « se porte bien » et qu’il est « aujourd’hui bien en chair ».

Une fois de plus, l’identification d’un animal de compagnie lui a permis de rentrer à la maison, auprès des siens.