Une maman chatte trouve refuge et chaleur pour donner la vie à ses petits

En fin d’année, chaque sauvetage sonne un peu comme un cadeau de Noël pour les bienfaiteurs. En mettant une vie à l’abri, les membres de la RSPCA Coventry and District Branch en ont épargné 4 autres. En effet, leur invitée a accouché peu de temps après son arrivée. Il ne reste désormais plus qu’à loger ce beau petit monde.

Pour Isabell, ancienne féline des rues, la vie en extérieur est terminée. La chatte a eu la chance d’être extirpée de son quotidien difficile au moment où elle avait le plus besoin d’aide. En effet, elle s’apprêtait à donner naissance à 4 adorables petits et cherchait un endroit confortable pour être à l’aise.

RSPCA Coventry and District Branch / Facebook

Une famille attendrissante

Le personnel du refuge a fait son possible pour lui aménager un coin tranquille dans ses locaux. Quelques heures après le sauvetage, les chatons ont pointé le bout de leur nez et tout s’est bien passé. Les bienfaiteurs ont partagé une photo des adorables félins avec leur mère et ont demandé l’aide de leur communauté.

Pour s’épanouir et grandir dans les meilleures conditions possibles, les boules de poils ont besoin d’un environnement plus adapté que le refuge. La RSPCA est donc à la recherche d’une famille relais pouvant accueillir tout le monde : « Nous fournirons du matériel, de la nourriture et de la litière, des traitements vétérinaires et du soutien. Vous fournissez du temps, de l'amour et de l'attention ! Cette belle féline et ses bébés méritent vraiment un peu de réconfort à la maison ! », écrivaient les bienfaiteurs sur Facebook.

A lire aussi : Ils entendent un chat pleurer dans leur jardin et comprennent que sa famille le recherche

Une chose est certaine, Isabell ne connaîtra plus les difficultés de la rue, car elle est désormais bien entourée. Une fois ses chatons en âge de quitter le nid, elle pourra profiter de sa propre maison et prendra enfin le repos qu’elle mérite depuis toujours.