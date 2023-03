Un chat errant se réfugie près de la porte d’une maison dans l’espoir de quitter la rue pour toujours (vidéo)

Corrado Jr a longtemps erré dans les rues du quartier du Bronx, à New York, à la recherche de la famille de ses rêves. Ce chat quittait de rêver les allées froides de la Grosse Pomme pour rejoindre le toit d’un foyer aimant, et il n’a pas eu de mal à le faire comprendre.

En effet, il avait pris pour habitude de se réfugier près de la porte d’une maison pour trouver un peu de chaleur. Malheureusement, personne ne semblait prêt à l’accueillir à l’intérieur. C’est un bon samaritain qui passait par là qui a appelé les bénévoles de Little Wanderers NYC à l’aide.

Convaincue qu’il méritait mieux que cela, Roz a décidé de l'héberger. Depuis ce jour-là, Corrado Jr a dit adieu à la rue pour de bon, et a enfin pu démarrer l’aventure de ses rêves, en devenant un matou d’intérieur accompli !

Une nouvelle histoire fabuleuse

Craintif à ses débuts, le félin n’a pas tardé à sortir de sa coquille lorsqu’il a réalisé qu’il était entre de bonnes mains. Il a reçu un long bain et été dépisté positif au virus de l’immunodéficience féline (FIV), une maladie dont les chats de rue sont souvent atteints. Corrado Jr reçoit néanmoins un traitement qui l’aide à vivre avec au quotidien.

Le matou est sur son petit nuage. Il adore s’endormir dans les bras de sa bienfaitrice, et se sent très chanceux d’enfin pouvoir manger à sa faim. « Il a de plus en plus dévoilé sa personnalité, il aime aussi nous donner des coups de tête affectueux et faire la sieste à nos côtés », explique Roz à Love Meow.

Little Wanderers NYC / Facebook

Doté « du plus mignon miaulement au monde », Corrado Jr s’entend à merveille avec ses congénères, mais à ses yeux, rien n’est plus beau que la compagnie des êtres humains. Il mène enfin la vie dont il a toujours rêvé, et n’aura plus jamais à se soucier du lendemain !