Un chat errant sauvé de la cécité grâce à une opération financée par un élan de solidarité trouve un foyer aimant

Lorsqu’il est arrivé au Cotswolds Dogs & Cats Home (CDCH) de Cambridge au Royaume-Uni, Prince Louis était dans un piteux état. Ce pauvre chat errant Maine Coon de 4 ans souffrait d'un souffle cardiaque, d'un écoulement nasal et de multiples blessures provoquées certainement par des bagarres entre chats. La plus inquiétante d’entre elles se situait toutefois au niveau de ses yeux et risquait même de le priver de sa vue.

Sauvé de la cécité

On a en effet diagnostiqué à Prince Louis un entropion félin, une affection médicale dans laquelle la paupière se replie vers l'intérieur, ce qui provoque un frottement constant des cils contre la cornée. Si un entropion n’est pas traité, une infection bactérienne grave peut entraîner une cécité permanente.

Cotswolds Dogs and Cats Home / Facebook

Malgré ces problèmes de santé, Prince Louis n'a jamais perdu son enthousiasme pour la vie. « Même s'il est arrivé chez nous dans un état critique, il a toujours été un garçon joyeux et amusant qui ne demande rien d'autre que du temps de jeu et des câlins. », a déclaré Mina Fuge, l’une des responsables du refuge, à Cole & Marmalade.

Cotswolds Dogs and Cats Home / Facebook

Décrit comme joueur et affectueux, le chat a fait fondre bien des cœurs. Lorsqu’il a été question de récolter des fonds pour le faire opérer des yeux, la communauté n’a donc pas hésité à se mobiliser. Grâce à la générosité de ses sympathisants, le minou a ainsi pu subir l'opération dont il avait désespérément besoin et échapper à la cécité.

Un prince dans son château

Aujourd’hui, Prince Louis s'est complètement rétabli et il a même trouvé la plus heureuse des fins : il a rejoint son foyer pour toujours !

Cotswolds Dogs and Cats Home / Facebook

« Le prince Louis est devenu le roi du château et de nos cœurs. Il s'est installé comme un charme, a volé le lit de ma fille et les legos de mon plus jeune enfant. Il se comporte comme un chaton. », a annoncé sa famille pour la vie.

Cotswolds Dogs and Cats Home / Facebook

Grâce à l’amour et à la générosité, ce chat curieux a non seulement été sauvé de la cécité, mais aussi de l’errance. C’est de cette manière que Prince Louis et ses sujets vécurent heureux pour toujours…