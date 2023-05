Un chat errant et blessé profite de son séjour en famille d'accueil pour prouver tout son amour

Il y a quelques jours, un chat errant était admis dans une clinique vétérinaire de New York (États-Unis). Il avait la patte blessée et marchait en boitant, rapporte Love Meow. C’est ensuite l’équipe de Puppy Kitty NY City qui a pris le relais, dans le but de reloger le félin en famille d’accueil.

En meilleure forme, le chat - nommé Moose - a poursuivi ses soins auprès de ses bienfaiteurs, en prenant des bains de patte 2 fois par jour. Il s’est montré coopératif et charmant tout au long de son traitement, et sa personnalité n’a pas tardé à séduire ses sauveteurs.

Puppy Kitty NY City / Facebook

« Le roi des câlins »

Il faut dire que Moose avait connu la rue pendant de longues années, et qu’il était certainement très heureux et soulagé d’enfin avoir un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture pour remplir son estomac et des personnes bienveillantes pour prendre soin de lui.

Le félin à l’appétit vorace et au désir insatiable d’affection se rendait aux pieds de ses humains préférés dès qu’il entendait son nom. Il est rapidement devenu « le roi des câlins » et a passé des heures à se rouler sur le dos, à s’étirer de bonheur et à réclamer des caresses à ses anges gardiens.

Puppy Kitty NY City / Facebook

Ces derniers étaient convaincus que Moose ferait le bonheur d’un foyer. « C’est un grand garçon, il est plein d’amour. Il a une formidable personnalité et il est très gentil avec les chattes et les humains, mais les chats mâles ne sont pas du tout son truc ! » confiaient ses bienfaiteurs.

Après quelques mois passés en famille d’accueil, Moose a vu son vœu le plus cher se réaliser. Il a embarqué pour un nouveau voyage rempli de bonheur avec son foyer éternel. Ses nouveaux maîtres promettent de l’envahir de caresses jusqu’à la fin de ses jours. Une fabuleuse aventure qui ne fait que commencer !