Un chat errant devient la mascotte d'une station de métro et apporte une dose de bonheur à tous les usagers (vidéo)

Istanbul, la ville des 2 continents, est célèbre pour sa culture, son histoire, et aussi, pour son amour inconditionnel envers les chats errants. Cette affection pour les félins est profondément enracinée dans la tradition islamique, remontant à l'ère ottomane, et elle continue à fleurir de nos jours. Une vidéo récemment publiée sur Instagram illustre parfaitement tout cet amour.

Les rues d'Istanbul sont habitées par des milliers de chats errants, et contrairement à de nombreuses autres villes, ces félins sont traités avec respect et affection. En effet, ces chats sont considérés comme des membres à part entière de la communauté urbaine, et ils sont souvent décrits comme des rois par les habitants.

Une vidéo publiée le 3 septembre dernier par le compte Instagram @spontanouslad offre un aperçu de cette relation spéciale entre les habitants d'Istanbul et les chats errants. Bon nombre d’entre eux ont envahi les stations de métro de la ville, et donnent chaque jour le sourire à des milliers d’usagers, comme le rapporte le Hindustan Times.

Une « dose de bonheur »

Cette vidéo met en scène un chat errant au pelage roux et blanc, qui « prend son job très au sérieux ». En effet, le félin est devenu une véritable célébrité locale grâce à sa routine quotidienne peu conventionnelle : chaque jour, il s’installe confortablement sur les bornes du métro et « vérifie les tickets des usagers ».

En retour, il reçoit de nombreuses caresses de leur part. Pour les voyageurs stressés et pressés, ce chat errant est devenu une véritable « dose de bonheur » qui les apaise et les réconforte !

A lire aussi : Quand 2 survivants deviennent amis : Le parcours émouvant d'un chaton et d'un furet en quête d'un foyer aimant

Ce matou n'est pas le seul à apporter de la joie aux habitants d’Istanbul. En effet, le plus mignon des « agents de sécurité » a invité certains de ses amis félins à découvrir son quotidien. La suite de la vidéo montre un chat tigré qui a également envahi les bornes du métro, ajoutant une touche d'humour et de camaraderie à cette scène déjà charmante. Plus on est de fous, plus on rit !

À Istanbul, les chats errants sont bien plus que de simples animaux de rue : ce sont des trésors chéris qui font partie intégrante de la vie quotidienne de la ville. Un exemple inspirant de respect envers les animaux !