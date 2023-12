Un chat déplace toutes les décorations de Noël lorsque sa maîtresse dort (vidéo)

Les propriétaires le savent : les chats adorent Noël. Du moins, ils aiment ce qui est associé à cette célébration, comme le sapin et ses décorations brillantes par exemple. Walter, lui, attendait chaque soir que son humaine aille se coucher pour voler tout ce qui lui plaisait, allant jusqu’à dépouiller le salon.

L’utilisatrice Angel sur TikTok ne peut plus dormir sur ses 2 oreilles maintenant qu’elle a découvert le secret de son chat, Walter. Le cambrioleur au pelage roux a jeté son dévolu sur diverses décorations de Noël qu’il vole pour les emmener dans son coin. En tant que malfrat chevronné, il sait qu’il doit agir la nuit, lorsque sa maîtresse est assoupie.

Cette dernière avait déjà remarqué son côté cleptomane après avoir constaté que ses affaires disparaissaient. Elle a donc placé une caméra de vidéosurveillance près de son escalier et a découvert que sa tendre boule de poils chipait de nombreuses choses.

@angelwingswalter / TikTok

Il a ses objets de prédilection

Walter semble toutefois avoir une préférence pour les décorations. Œufs de Pâques, masque d’Halloween ou encore drapeau de fête nationale, chaque célébration est l’occasion pour lui de se remplir les poches. Noël, en particulier, fait son bonheur. Et cette année, comme les précédentes, le bandit moustachu s’est servi dans les objets d’Angel.

Laquelle l’a pris la main dans le sac et a partagé la vidéo de son crime aux internautes. Sur les images, on voit le filou déplacer sereinement, chaussette, nœud, et même guirlandes de Noël. Il les emmène à l’étage dans sa caverne d’Alibaba.

A lire aussi : Une chatonne errante sauvée d’une tempête adore être portée dans les bras comme un bébé

La Toile hilare

Avec ce clip, relayé par Newsweek, impossible pour le malin de nier ses actes. Les utilisateurs de TikTok l’ont visionné près de 17 millions de fois et se sont mis d’accord sur un fait : Walter est un décorateur d’intérieur né : « Walter était architecte d'intérieur dans une vie antérieure » plaisantait quelqu’un, « Il vous fait savoir qu'il doit être impliqué dans le processus de décoration à l'avenir » affirmait une autre personne.

Alors, Walter n’est peut-être pas un expert du cambriolage, mais plutôt un travailleur acharné. Quoi qu’il en soit, Angel n’a pas fini de lui courir après pour récupérer ses décorations.