Un chat à 2 nez et à la douceur exceptionnelle est en quête d'une nouvelle famille aimante

Bon nombre d’enfants ont lu le roman « Nurse Matilda » ou vu le film qu’il a inspiré, « Nanny McPhee », dont le rôle-titre est tenu par une mystérieuse nounou à la discipline de fer et ayant un nez particulièrement volumineux.

Nanny McPhee, c’est justement le nom qui a été choisi pour une chatte tuxedo qui vit dans un refuge du nord-ouest de l’Angleterre et qui attend de rejoindre sa future famille aimante.

La particularité de cette adorable féline, c’est le fait qu’elle possède 2 nez, rapporte Sky News. Elle se trouve actuellement au centre d’adoption l’association Cats Protection à Warrington, ville située à mi-chemin entre Manchester et Liverpool.



Agée de 4 ans, elle est arrivée au refuge après que ses propriétaires ont été contraints de se séparer d’elle pour des raisons financières et de santé. Ils n’étaient plus en mesure de s’occuper d’elle.

Les examens réalisés par les vétérinaires de Cats Protection ont confirmé la présence de 2 nez chez Nanny McPhee, alors qu’au départ, le staff de la structure d’accueil pensait avoir affaire à un seul gros nez.

« Nous sommes tous tombés amoureux de notre Nanny McPhee »

« Un chat à 2 nez est une première pour nous dans l'équipe vétérinaire de terrain, indique Fiona Brockbank, vétérinaire chez Cats Protection. C’est vraiment rare et, heureusement, cela ne lui pose aucun problème. »

La bonne nouvelle, donc, c’est que cette malformation congénitale très probablement apparue durant le développement du fœtus n’affecte ni sa santé, ni son bien-être.



« Nous sommes tous tombés amoureux de notre Nanny McPhee unique en son genre. On ne peut pas arrêter de regarder 2 deux nez », confie pour sa part Lindsay Kerr, responsable du centre.

La chatte est décrite comme très douce et affectueuse. Lindsay Kerr et le reste de l’équipe espèrent que « sa notoriété signifiera qu’elle ne manquera pas d’adoptants potentiels ». Nanny McPhee est, en effet, d’ores et déjà proposée à l’adoption et attend donc que l’on vienne lui offrir la vie de famille heureuse qu’elle mérite.