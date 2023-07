Un chat devient voleur en série d'un objet inattendu, au grand dam de ses voisins et de sa propriétaire

Samantha Foster est la propriétaire d’un chat particulièrement compétent en matière de… vol de chaussures Nike ! Oui, vous avez bien lu. Karate Chop est un félin qui a toujours eu un goût prononcé pour la chasse aux objets. Mais petit à petit, ses préférences se sont affinées, et il semble s’être donné pour mission de rapporter chaque chaussure Nike à sa portée.

S’il espère rendre sa maîtresse fière à chacune de ses prises, c’est plutôt la honte qui s’abat sur Samantha quand elle doit à nouveau rapporter le butin de son chat à son propriétaire… Quoi qu’il en soit, la jeune femme préfère prendre les choses avec légèreté et humour. Après tout, Karate Chop crée du lien et anime les conversations entre voisins ! Une histoire relatée par The Dodo.

Au départ, Karate Chop volait un peu de tout

© Samantha Foster / The Dodo

Lorsque Karate Chop a commencé à s’aventurer dans son quartier, il a assez rapidement aimé rapporter un objet à sa maman à chacune de ses sorties. Il a notamment rapporté une serpillère, un bob, une serviette pour les mains, des gants ou encore des fleurs en plastique. Toutes ces trouvailles provenaient surement des jardins du voisinage.

Samantha était un peu gênée, mais ce n’était rien de bien grave. Toutefois, un jour, il a volé une chaussure Nike de taille enfant.

© Samantha Foster / The Dodo

« Je pensais à cette pauvre maman quelque part en train de croire qu'elle perdait la tête à chercher cette chaussure manquante. J'ai même écrit une publication sur Facebook pour voir si quelqu'un dans le quartier la revendiquait », a confié la propriétaire du voleur.

Quelque temps plus tard, le chat a apporté une seconde chaussure de la même marque, plus grande cette fois. Samantha a partagé l'information dans la conversation privée de son quartier. La présence d’une semelle bleue à l’intérieur a permis d’identifier avec certitude le propriétaire. Heureusement, celui-ci a pris les choses avec humour.

© Samantha Foster / The Dodo

Samantha est allée jusque chez lui avec ledit objet, dans ce qu’elle nomme « une marche de la honte ». « Karate Chop a eu l’audace de me suivre, miaulant en cours de route, alors que nous rendions sa première Nike », se souvient-elle. Le chat n’était visiblement pas ravi qu’on lui reprenne son butin.

Un autre jour, quelqu’un a directement demandé dans la conversation si l’animal de quelqu’un n’aurait pas volé sa chaussure Nike. Il les avait laissé sécher dehors et il lui en manquait une.

© Samantha Foster / The Dodo

Par acquit de conscience, Samantha s’est rendue dans son jardin. « Et je ne pouvais tout simplement pas y croire. Elle était là. Dans mon jardin. »

© Samantha Foster / The Dodo

Cette habitude est à la fois embêtante et amusante. Mais le plus important, c’est que chacun récupère ses objets et en rigole !