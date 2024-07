Un chat aveugle refuse d'être séparé de sa maîtresse pendant qu’elle travaille et l’oblige à adapter son espace de travail (vidéo)

C’est toujours un bonheur pour Donna lorsqu’Archie, son chat aveugle, veut lui faire un câlin. Cela devient plus problématique quand cette créatrice de bougies doit travailler chez elle… Pour que le minou reste en sécurité et ne se sente pas rejeté, Donna a dû trouver le bon compromis.

Les propriétaires de chat qui travaillent à la maison savent combien il peut être parfois difficile d’avancer avec un félin câlin dans les parages… Donna, la maîtresse d’Archie, en sait quelque chose ! Elle représente tout pour cet adorable chat aveugle qui est généralement « collé à [ses] côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ! »

Comme le rapporte Cole & Marmalade, le métier de Donna est toutefois incompatible avec une présence féline. La maîtresse d’Archie a donc dû trouver une astuce pour que le minou ne se sente pas rejeté.

Un compromis inefficace

Donna est une créatrice de bougies qui travaille à domicile. Qu’un chat s’approche de la cire chaude, surtout s’il est totalement aveugle, n’est donc pas une très bonne idée. Archie a certes développé ses autres sens pour naviguer dans le monde, mais il pourrait quand même risquer de se brûler et laisser ses poils dans les créations de sa maîtresse.

theblindcathouse /instagram

Pour éviter ce genre d’incidents, Donna avait pensé trouver la solution idéale en installant une barrière pour bébé à l’entrée de la pièce, afin de garder Archie en sécurité à l'extérieur. Ce compromis n’a absolument pas plu au minou qui a eu une réaction déchirante en essayant par tous les moyens de rejoindre sa maman. « Ok, Archie, je n'avais pas prévu de pleurer aujourd'hui, mais peu importe », a commenté Donna.

theblindcathouse /instagram

Plan B

Face à l’échec manifeste de la barrière, Donna a essayé de trouver une solution plus créative pour Archie. Étant donné que la barrière pour bébé était équipée d’une chatière, elle a eu l’idée d’y accrocher solidement un tunnel en filet et une tente.

Avec un peu d'entraînement, Archie a finalement compris comment y entrer et atteindre la tente qui constitue une zone de couchage douillette.

Grâce à cette installation, le minou n’est plus exclu de la pièce où se trouve sa maman et il ne se sent donc pas rejeté. Le bricolage de Donna rencontre même un certain succès auprès de son autre chat, Jojo, qui semble particulièrement apprécier la tente.

Son idée inspirera peut-être d’autres maîtres de félins en quête de solutions pour concilier travail à domicile et minous affectueux.