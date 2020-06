Un chat aveugle patiente 7 mois pour retourner sur l'épaule de son maître atteint d'une maladie génétique rare !

© Loren

Grâce à un congénère attentionné qui l’a aidé à gérer la longue séparation, Leto le chat aveugle a patienté jusqu’au retour de son maître, qui devait se faire opérer.

Les Sphynx ne sont pas des chats entièrement « nus ». Ils en donnent l’impression, mais ils sont, en fait, pourvus d’un duvet extrêmement fin. Leto est bien un Sphynx lui aussi, mais il fait partie des exceptions, puisqu’il possède des zones assez généreusement poilues notamment sur la face, les pattes et la queue. Ce n’est pas sa seule particularité ; Leto est aussi aveugle, et ce, depuis son plus jeune âge. Ce chat de 3 ans a également les orteils déformés.

Ce qui n’empêche pas son papa d’adoption, Loren, de l’adorer. Ils sont très proches l’un de l’autre et ont leurs petites habitudes. « Leto déteste qu’on le porte, mais il adore s’asseoir sur nos épaules », explique son maître à The Dodo.

Malheureusement, Loren est tombé malade. Il souffrait d’une maladie génétique rare, appelée anémie de Fanconi. Il devait recevoir une greffe de la moelle osseuse et allait, pour cela, passer de longs mois dans un hôpital spécialisé à New York, loin de chez lui. Ce qui signifiait que Leto et Loren allaient devoir vivre l’un sans l’autre durant tout ce temps.

Les colocataires du jeune homme ont accepté de s’occuper du Sphynx en son absence. L’un d’eux avait lui-même un chat, Juno, mais ce dernier était un peu trop réservé. Avec Leto, qui adorait jouer malgré la cécité, il n’y avait pas une grande entente. Chacun restait dans son coin.

Puis Leto a été confié à d’autres amis de Loren. Ils avaient, eux aussi, un chat répondant au nom de Jeff. Ce dernier avait un caractère diamétralement opposé à celui de Juno. Jeff donnait l’impression d’avoir compris que Leto avait besoin d’aide et de réconfort, et il l’a rapidement pris sous son aile. Il lui a appris à s’amuser avec des jouets, le laissait manger avant lui, s’adonnait à quelques chamailleries en sa compagnie… Bref, Jeff a été l’ami idéal pour Leto, qui a ainsi mieux supporté l’absence Loren.

7 mois plus tard, celui-ci était de retour, remis de son opération. Il n’en croyait pas ses yeux en constant à quel point son chat avait changé ; il était devenu beaucoup plus confiant et amical. Leto passait désormais moins de temps sur les épaules des gens, mais dès qu’il a retrouvé Loren, il a renoué avec sa vieille habitude. Il ne quitte plus son papa adoptif d’une semelle, dort à ses côtés et remonte sur ses épaules à chaque fois qu’il en l’occasion.