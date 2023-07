Un chat, atteint d'une paralysie, attend la famille de ses rêves depuis plus de 2 ans (vidéo)

Gavin et ses parents d’accueil ont longtemps attendu l’arrivée de la famille idéale pour le petit félin. Affectueux et courageux, le chat porteur d’un handicap avait toutes les qualités pour faire le bonheur d’un foyer. 2 ans plus tard, la chance semble enfin lui sourire.

L’an dernier, nous vous parlions d’un adorable matou recueilli par l’association With Grace, aux États-Unis : Gavin, un chaton qui avait été retrouvé en piteux état dans un centre commercial en juin 2021. L’animal souffrait d’une paralysie du train arrière et d’une grave infection, et avait été admis en soins intensifs au sein d’une clinique vétérinaire.

Après quelques jours critiques, Gavin a dévoilé sa force de vivre en foyer d’accueil et pris les autres chats sous son aile, notamment ceux qui étaient porteurs du même handicap que le sien. Cette « boule d’affection » a ensuite attendu l’arrivée de la famille de ses rêves, et ce n’est que ce 3 juillet que Love Meow a apporté des nouvelles à son sujet.

With Grace / Facebook

Une source d’admiration

Pendant plusieurs mois, Danielle Chavez, sa mère d’accueil, a eu l’occasion de découvrir tous les aspects de sa personnalité. « Je savais qu’il était un vrai battant. Une fois qu’il était guéri, on ne pouvait plus l’arrêter. Il croque la vie à pleines dents, et c’est un pur bonheur de le voir profiter de la vie », a-t-elle confié.

Gavin ne peut pas utiliser ses pattes arrière, mais cela ne l'empêche pas de courir à travers la pièce et d'escalader tout ce qu’il croise sur son chemin. Le matou a même appris à se déplacer dans la maison plus rapidement que les autres chats qui y habitent ! Il n’a jamais cessé d’émerveiller ses parents d’accueil.

Le rêve d’une famille éternelle

Au fil du temps, Gavin est devenu une belle panthère au pelage brillant et aux grands yeux de biche. Il aimait regarder par la fenêtre avec un copain félin et se blottir contre ses parents d'accueil pour se faire gratter la tête. Danielle et son époux ont eu l’occasion de fêter le premier anniversaire de Gavin, puis le deuxième, en attendant patiemment l’arrivée de la famille de ses rêves…

Leur vœu le plus cher ? Qu’ « un jour, quelqu’un voie cette beauté et en tombe amoureux » a déclaré Danielle. Ce n’est que 3 mois après le second anniversaire de Gavin que la bonne samaritaine a reçu une demande d’adoption qui a conquis son cœur.

Le foyer parfait

« Aujourd’hui, je comprends pourquoi Gavin est resté avec nous pendant si longtemps. L’univers attendait simplement que sa famille parfaite nous trouve », raconte Danielle. 2 personnes nommées Chloe et James ont croisé le regard du matou sur Internet, et ont tout de suite su qu’il serait un chat parfait pour leur famille.

« Ils ont vu au-delà de son handicap et l’ont vu comme le petit garçon précieux qu’il est réellement, poursuit Danielle. Chloe est la femme la plus adorable que l’on puisse rencontrer, James est tellement gentil. Il a été victime d’un accident et a souffert d’une lésion de la moelle épinière, il a donc été immédiatement attiré par Gavin. »

Le fruit d’un heureux hasard

Lorsqu’il s’est blotti dans les bras de sa nouvelle maman, Gavin était aux anges. Il se trouve que le couple n’habite qu’à 15 minutes du domicile de Danielle, et que son époux et James travaillent dans le même secteur d’activité. « Cette adoption est le fruit d’un heureux hasard », affirme la mère d’accueil de Gavin.

With Grace / Facebook

Aujourd’hui, le matou est parfaitement à l’aise dans sa nouvelle maison et se montre déjà très câlin avec ses congénères. « Tout semble parfait et fait pour durer. Nous avons la chance de ne pas avoir à lui dire au revoir. Il fera partie de nos vies pour toujours, et il a notre cœur tout entier avec lui, à 15 minutes de là, dans sa nouvelle maison », a conclu Danielle.