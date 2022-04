Un adolescent grimpe dans un arbre pour porter secours à un chat... mais se retrouve lui-même coincé !

Un adolescent a déclenché l’intervention des pompiers après s’être retrouvé pris au piège sur un arbre, voulant porter secours à un chat. Un sauvetage rapporté par WKDQ.

Ce jour-là, Owen était au parc Holliday à Indianapolis, dans l’Etat de l’Indiana, quand le garçon de 17 ans a vu un chat assis sur une branche d’arbre, à une hauteur de 10 mètres environ.



Indianapolis Fire Department / Twitter

Quelque chose lui disait que le félin était coincé sur la branche et qu’il fallait absolument lui venir en aide. Sans se soucier de sa propre sécurité et pensant bien faire, il a décidé de grimper pour le sauver.

Alors qu’il progressait sur la branche où se trouvait le chat, il a été contraint de s’arrêter net. Probablement parce qu’il sentait que ladite branche ne pouvait pas supporter son poids. Ou peut-être a-t-il tout simplement pris peur en arrivant là-haut. Quoi qu’il en soit, il s’est rendu compte à ce moment-là qu’il ne pouvait plus redescendre.

Lui qui cherchait à secourir le chat était à présent en danger à son tour, et avait besoin d’aide.

Les secours ont été prévenus. Une équipe de 10 pompiers du département d’incendie d’Indianapolis est rapidement arrivée sur les lieux. Ils ont déployé une grande échelle, des cordes et un harnais. Les soldats du feu sont montés jusqu’au niveau d’Owen, puis l’ont sécurisé avant de le ramener sur le plancher des vaches.

4:37 PM #IFD Tactical Rescue 14 was dispatched to Holliday Park on Spring Mill Rd after a young man found himself stuck in a tree while trying to rescue a cat. 17 y/o Owen, told FF's that he was trying to bring the cat to safety after noticing him in the tree about 35 feet up. pic.twitter.com/HRWNHurYLY