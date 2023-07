Un acte de gentillesse change la vie d'un chat découvert blessé et endormi sur un paillasson

Une famille a découvert un chat polydactyle errant et blessé à la patte, couché sur le paillasson devant la porte d’entrée de sa maison. Elle lui a alors proposé de la nourriture et de l’eau. Après avoir mangé à sa faim et s’être désaltéré, le matou s’est endormi.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Les maîtres des lieux ont continué de le nourrir les jours suivants et lui ont aménagé un petit abri. Ils ont ensuite décidé de contacter l’association locale Chatons Orphelins Montréal pour qu’il ait une chance d’être soigné, relate Love Meow.



Une bénévole est venue le chercher, puis l’a emmené chez le vétérinaire. L’examen radiographique a révélé que sa patte arrière n’était pas fracturée, mais présentait une blessure infectée. La lésion résultait très probablement d’une morsure de chat. D’ailleurs, les cicatrices visibles sur le corps du félin témoignaient des nombreuses bagarres qu’il avait dû mener dans la rue.

« Nous l’avons appelé Hemingway. Il était maigre et sale. Il ne pouvait pas s’appuyer sur l’une de ses pattes arrière », raconte Chatons Orphelins Montréal. Le choix du nom fait référence à la colonie de chats polydactyles du célèbre écrivain Ernest Hemingway.



« Il va mener la meilleure des vies »

Un traitement a été prescrit pour sa blessure. L’animal s’est montré très doux, amical et coopératif lors de son passage au cabinet vétérinaire. Il ronronnait et frottait sa tête contre les membres du personnel. « Il était juste heureux qu’on prenne soin de lui », indique l’association canadienne.

Confié à une famille d’accueil, Hemingway a vu son état de santé s’améliorer de jour en jour et son poids se rapprocher de celui qu’il devait afficher. Il a retrouvé son âme de chaton, lui dont l’âge est estimé à 4 ans.

Complètement remis de sa blessure et en pleine forme, le chat est prêt pour l’adoption. « Après avoir vécu des moments difficiles dehors, il va mener la meilleure des vies », promet Chatons Orphelins Montréal, dont l’équipe s’emploie à lui trouver une famille aimante.