Trouvée sur le bord de la route, cette chatte avec 35 balles de plomb dans le corps « veut juste de l'amour »

Sugar a eu beaucoup de chance. La chatte de 7 mois a survécu après avoir reçu une trentaine de balles de plomb dans le corps. Aujourd’hui, elle est prise en charge par la Humane Society of Huron Valley (États-Unis), et se prépare à prendre une revanche sur la vie.

La Humane Society of Huron Valley, située dans le Michigan, a recueilli une boule de poils dans un état alarmant. Comme l’explique un article publié sur le site web de Newsweek, l’animal a été amené par un homme inquiet, qui l’avait trouvé gravement blessé à proximité d’une route très fréquentée.

« La jeune chatte, désormais nommée Sugar, présente de nombreuses blessures sur la tête et le corps. Les rayons X montrent qu’elle a résisté à environ 35 plombs tirés par une arme à air comprimé, explique un porte-parole de l’organisation, malgré la gravité de son agression et de ses blessures, elle est incroyablement gentille et veut juste de l’amour. »

© Humane Society of Huron Valley

À la suite de cette prise en charge, la Humane Society of Huron Valley a lancé un appel sur les réseaux sociaux, afin d’identifier les responsables de cet acte de maltraitance. Une enquête est en cours.

Il y a quelques jours, l’organisme a déclaré dans un communiqué de presse « avoir trouvé des preuves suggérant que Sugar était probablement un animal utilisé comme cible d’entraînement ».

« Une vraie battante »

Bien qu’elle soit couverte de blessures, Sugar se porte mieux de jour en jour.

« C’est une vraie battante, confient ses bienfaiteurs, elle prend du poids et ses blessures guérissent. Nous sommes encore en train de déterminer si d’autres plombs doivent être retirés. […] Le personnel et les bénévoles l’aiment tellement, c’est la petite chatte la plus adorable. »

Partagée sur les réseaux sociaux, l’histoire de Sugar a suscité de vives réactions. Nombre de personnes réclament justice pour cette petite boule de poils, et ont fait un don pour aider la Humane Society of Huron Valley à prendre soin d’elle. L’organisme a collecté plus de 4 688 $ (soit 4 224 € environ).

Désormais entre de bonnes mains, Sugar pourra enterrer les mauvais souvenirs et prendre un nouveau départ bien mérité dans la vie.