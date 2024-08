Un chat atteint par un plomb au cou survit à une opération complexe grâce à l'intervention rapide de ses propriétaires

Kit a été victime de la cruauté humaine tandis qu’il se baladait. Le félin a été la cible d’un malfaiteur qui l’a visé avec une arme et lui a logé un plomb au niveau du cou. Il a été pris en charge in extremis, mais n’était toujours pas tiré d’affaires, car il risquait la paralysie.

Rhianna Bates est l’heureuse propriétaire d’un chat au pelage noir nommé Kit. Un jour, le félin est rentré chez elle en piteux état et elle a compris que quelque chose de grave s’était produit. Elle a conduit l’animal aux urgences et sur place, les vétérinaires ont soupçonné une attaque au pistolet à air comprimé.

Le comportement de Kit le jour de l’incident rendait cette hypothèse plausible. Le quadrupède était en balade à l’extérieur comme à son habitude quand ses propriétaires l’ont vu entrer en courant dans la maison : « Nous pensions qu'il avait été effrayé par quelque chose et il est allé dans son lit et s'est endormi » expliquait Rhianna à Vets Now.

Vets Now

Une blessure gravissime

Cette dernière a laissé couler les choses, mais a commencé à vraiment s’inquiéter quand le félin n’est pas descendu, quand elle lui a proposé de manger. Cela ne lui ressemblait pas et ne laissait rien présager de bon. Elle l’a donc rejoint et a remarqué du sang au niveau de son cou. Il semblait blessé, mais la plaie était de petite taille : « Nous pensions qu'il s'était peut-être coincé avec un bâton ou un clou, ou qu'un autre chat l'avait mordu ».

Toutefois, face à l’attitude léthargique de l’animal, Rhianna et son conjoint n’ont pas perdu une seconde. Ils se sont rendus dans une clinique vétérinaire au beau milieu de la nuit pour obtenir de l’aide. Cette décision a probablement sauvé Kit, qui avait en réalité été touché par une balle de plomb selon les vétérinaires.

A lire aussi : Ce chat refusant que sa maîtresse sorte sans lui décide de confisquer sa voiture (vidéo)

Kit a dû se faire opérer

Une longue opération de chirurgie était nécessaire pour la déloger, mais n’était pas sans risque. Il risquait la paralysie en cas de lésion de la colonne vertébrale. Heureusement, l’expertise des chirurgiens a permis d’éviter une telle situation.

Rhianna a pu à nouveau serrer son félin dans ses bras après qu’il se soit rétabli : « C'est comme notre chat miracle et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer quand nous l'avons récupéré et que j'ai pu lui faire un câlin. Je ne pouvais pas supporter l'idée de lui dire au revoir » a-t-elle partagé.