Touché par l'état du chien aveugle de la famille, ce chat prend chaque soir le temps de l'endormir !

C’est une scène d’une extrême tendresse que la propriétaire d’un chat et d’un chien inséparables a eu l’occasion de filmer. Dans la vidéo en question, on peut voir le félin réconforter à sa manière son ami canidé, aveugle, malade et quelque peu désorienté.

La relation qu’entretiennent Bruce le chien et Jim le chat prouve tout d’abord que ces 2 espèces peuvent tout à fait s’entendre et même devenir très liées, tant qu’on leur donne le temps de s’habituer l’une à l’autre. Elle montre ensuite que les chats sont des animaux extrêmement sensibles et intelligents.

Comme l’explique Animal Channel, Bruce est diabétique. La maladie lui a fait perdre la vue 2 ans et demi avant la publication de la vidéo en question. Depuis qu’il est devenu aveugle, le chien est souvent effrayé par toutes sortes de choses. Heureusement, il peut compter sur le soutien sans faille et la compagnie de son ami de toujours, Jim le chat.

C’est ce dont peut se rendre compte en découvrant les images ci-dessous, tournées par la propriétaire des 2 animaux.

La vidéo montre Bruce, vêtu d’un pull pour lui tenir chaud, venir se coucher dans le grand panier aux côtés de Jim. Le chien se blottit contre le chat, qui pose aussitôt une patte bienveillante sur son compère, puis se met à le lécher pour le réconforter et lui témoigner son affection.

A la fin de la séquence, on peut entendre leur maîtresse s’adresser à Jim : « C’est ton ami ? »

On vous laisse profiter de ces 40 secondes de pur bonheur et de tendresse :

