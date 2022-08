Stray, le jeu vidéo dont le héros est un chat errant, compte de plus en plus de fans parmi les félins

En juin dernier, nous vous parlions de Stray, ce jeu vidéo d’aventure développé par le studio français BlueTwelve et édité par Annapurna Interactive. Son protagoniste est un chat haret à la robe rousse, accompagné d’un drone baptisé B12.

Dans Stray, le joueur endosse donc le rôle d’un félin des rues devant évoluer dans une ville peu accueillante, jonchée d’obstacles et de dangers.



PlayStation France / YouTube

Son objectif est de sortir de cet endroit hostile, mais pour ce faire, il doit franchir bien des écueils, gérer les mauvaises rencontres et percer une énigme.

Le jeu est sorti le 19 juillet sur différentes plateformes : PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Il a déjà conquis de nombreux gamers, mais ces derniers ne sont pas les seuls à apprécier ce titre dont la préparation avait été annoncée 2 ans plus tôt lors de la conférence PlayStation 5 de 2020.

Les chats semblent, eux aussi, s’intéresser aux péripéties de Stray au plus haut point. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant les publications Twitter réunies par le compte Cats Watching Stray.

On y voit, en effet, des photos et vidéos où des chats sont littéralement scotchés devant des écrans affichant des séquences du jeu.

Comme ici avec Kisa, dont le chat nommé Yuki regarde Stray en se demandant d’où les miaulements peuvent bien provenir.

Yuki watching Stray and being confused where the meowing is coming from pic.twitter.com/FjXtct9woW