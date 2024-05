Sous le charme d’un chat errant borgne, un couple de vacanciers décide de lui offrir une nouvelle vie à l’autre bout du monde

Originaires de la région de Caen dans le Calvados (14), Philippe et Stéphanie profitaient fin janvier 2024 de vacances de rêve sur l’île de Marie-Galante en Guadeloupe lorsqu’ils ont fait une rencontre inoubliable.

Sur le parking de la plage touristique de l'Anse Canot, le couple a en effet croisé un petit groupe de chats qui semblaient vivre là, loin de tout. Touchés par ces félins dont plusieurs avaient un œil crevé, les 2 vacanciers se sont tout de suite demandé comment faire pour les aider.

Du parrainage à l’adoption

Après quelques recherches sur Internet, le couple a découvert que cette communauté de chats était suivie par Les Tas de Poils de Marie-Galante (LTPMG), une association locale de protection des animaux. La mission de ces sauveteurs passionnés consiste à offrir aux chats sauvages de l’île une stérilisation, une identification et des soins.

© Les Tas de Poils de Marie-Galante / Facebook

L’association permet aussi d’adopter certains de ces félins ou de les parrainer en faisant un don de 50 € ou plus. Le parrain d’un chat permet à son filleul d’être soigné, il peut choisir son nom et reçoit régulièrement de ses nouvelles.

Cette formule a particulièrement séduit Stéphanie et Philippe qui ont décidé de parrainer 2 des chats borgnes rencontrés sur la plage qu’ils ont baptisés Coco et Monœil.

© Les Tas de Poils de Marie-Galante / Facebook

De retour en Normandie, le couple ne cessait de penser à ses petits filleuls. Et si au lieu de parrainer des chats, il en adoptait un ?

Ayant craqué pour Coco, le petit roux borgne qui avait l’air particulièrement en difficulté, Stéphanie n’a écouté que son cœur en recontactant l’association pour organiser son adoption.

© Les Tas de Poils de Marie-Galante / Facebook

Le début d’un long voyage

Alors qu’une nouvelle vie s’offrait à lui, Coco a donné du fil à retordre aux bénévoles de LTPMG ! En effet, le chat très craintif ne se laissait pas attraper. De plus, lors d’une première tentative de capture, il y a eu une erreur et c’est un autre félin roux qui a été conduit chez le vétérinaire…

Début mars, Coco l'intrépide a enfin été capturé par Stephan, un courageux bénévole qui a réussi à maîtriser ce petit « monstre griffu et mordeur ». Le lendemain, le « tigre » s’était heureusement calmé, ce qui a rassuré Philippe et Stéphanie.

© Les Tas de Poils de Marie-Galante / Facebook

Tout s’est ensuite enchaîné en quelques jours. Avant de pouvoir voyager, Coco devait d’abord subir un examen vétérinaire qui a révélé qu’il s’agissait en réalité d’une femelle. La chatte devait aussi être vaccinée et identifiée.

C'est enfin grâce à une association partenaire que Coco a pu profiter d'un transport imminent d’animaux en métropole.

© stephromeuf / Instagram

C’était le début d’un long voyage pour la minette : ferry de Marie-Galante vers la Guadeloupe, transport jusqu’à l’aéroport, avion vers Paris puis 250 km en voiture pour rejoindre son nouveau foyer.

© stephromeuf / Instagram

Une nouvelle vie en métropole

Après un interminable voyage de plus de 24 h et 7000 km, Coco a enfin rejoint sa famille en Normandie le 9 mars dernier. Dans sa nouvelle maison, la chatte a fait la connaissance de Mahé et Fidji, les 2 chats de Philippe et Stéphanie, et elle peut désormais profiter d’un endroit rien qu’à elle, dans une chambre qui lui est entièrement réservée.

© stephromeuf / Instagram

En cours de socialisation, Coco aura certainement besoin de temps et de patience avant de créer un lien de confiance avec ses nouveaux parents. Même si elle reste très craintive et se cache sous les draps, elle a bon appétit et elle a su spontanément utiliser sa litière. Un début prometteur qu’il laisse penser qu’elle continuera à s’épanouir dans son nouveau cocon familial, bien loin des plages caribéennes.

© stephromeuf / Instagram

Du côté des Tas de Poils de Marie-Galante, le combat continue pour prendre soin des autres chats errants. Pour aider l’association à financer les frais vétérinaires, les soins et traitements, ainsi que la nourriture, il est possible de lui faire un don via Hello Asso ou même de parrainer l’un de ses petits tas de poils !