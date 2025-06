Son chien s’arrête net devant un carton pendant la promenade, elle s’approche et tombe sur cinq vies en détresse

Tandis qu’elle promenait son chien comme à l’ordinaire, l’animal a eu un comportement intriguant après avoir découvert une boîte dans une zone boisée. Sa maîtresse s’est alors intéressée à celle-ci et a trouvé des chatons à l’intérieur. Elle a alors demandé l’aide d’une association pour sauver les boules de poils.

Une bien triste découverte a mis les membres du Galway Cat Rescue, refuge irlandais, en colère. Le 7 juin dernier, une femme a récupéré une boîte en carton contenant 5 chatons abandonnés, rapportait l’Irish Independent. Pour le personnel de l’association, aucune excuse n’est recevable pour un tel acte. Il s’agit purement et simplement d’un abandon cruel.

Difficile de savoir exactement à quel moment les jeunes félins ont été déposés sur place et pendant combien de temps, ils seraient restés là si personne ne les avait remarqués. Heureusement pour eux, un chien les a flairés tandis qu’il se promenait avec sa maîtresse. Il s’intéressait particulièrement au carton dans lequel ils se trouvaient, ce qui a attisé la curiosité de la femme et l’a poussée à analyser le contenant. Elle a découvert la fratrie à ce moment.

Il n’y avait de la place nulle part

Ne pouvant assumer la responsabilité des 5 animaux, la bienfaitrice a cherché un refuge qui serait en mesure de les accepter. Malheureusement, en période estivale, les locaux sont généralement bondés et elle a été confrontée à plusieurs refus. Souhaitant le meilleur pour les chats et ne pouvant se résoudre à les abandonner, elle les a gardés chez elle et a continué ses recherches jusqu’à entrer en contact avec les membres du Galway Cat Rescue.

Bien que surmenés, ces derniers avaient de la place pour les rescapés et ont accepté de les prendre en charge. Les boules de poils ont été examinées et reçoivent actuellement des soins. Elles seront placées à l’adoption une fois remises sur pattes.

Galway Cat Rescue / Facebook

De son côté, le personnel du Galway Cat Rescue s’est exprimé sur les réseaux sociaux face à la situation des félins. Il était absolument désolé que de tels actes d’abandons soient encore récurrents malgré la prévention et les moyens mis en place de nos jours pour lutter contre cela : « Il n'y a vraiment pas de mots pour ce type de comportement dans la société d'aujourd'hui.

C'est tout simplement inacceptable à tous les niveaux, surtout moralement », écrivait un porte-parole. Lequel redoute les grandes vacances, période à laquelle les abandons se multiplient.