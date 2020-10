Somnolent, ce chat ne peut s’empêcher de chanter sa chanson préférée en duo avec sa propriétaire (Vidéo)

Un chat répondant au nom de lit faisait tranquillement sa sieste quand sa propriétaire est venue lui demander de chanter leur chanson favorite. S’il avait eu le choix, le félin aurait assurément préféré dormir encore un peu, mais il a bien voulu faire plaisir à sa maman.

C’est bien connu, les chats dorment beaucoup, une bonne quinzaine d’heures par jour en moyenne. Soit le double du besoin des humains en sommeil. Ces repos sont généralement organisés en plusieurs « siestes », pendant lesquelles les félins n’aiment évidemment pas trop être dérangés.

Lee le chat était justement en train de dormir, bien au chaud sous la couette, quand sa maîtresse est venue le déranger, comme le raconte Animal Channel. Mais comme Lee est d’une extrême gentillesse, il a accédé à la demande de sa propriétaire, qui était de l’accompagner pendant qu’elle chantait « Old MacDonald Had a Farm ». C’est une chanson enfantine bien connue, souvent traduite en français sous le titre « Dans la ferme de Mathurin ».

Non contente de perturber son repos, la maman de Lee a même filmé la scène. Comme le montre la vidéo ci-dessous, elle a donc réveillé le paisible félin en lui disant « Lee, chantons Old McDonald, ok ? ». Ce à quoi il a répondu par un doux miaulement. Elle s’est mise à chanter, tandis que lui réagissait aux « Hi-ya-hi-ya-ho » et aux fins de couplets, toujours en miaulant.

Lee tentait à chaque fois de refermer les yeux pour reprendre sa sieste, mais il a tout de même fait l’effort de chanter avec sa maîtresse, qui a toutefois fini par le laisser se rendormir tranquillement. Pour sa coopération, le chat a reçu des compliments et des caresses bien méritées.

A lire aussi : Depuis qu'elle a été secourue, cette chatte apporte chaque jour les chaussons de son sauveteur !