Selon une étude, votre chat regarde votre visage pour savoir s'il doit avoir peur

Une étude scientifique montre que nos petits compagnons félins s'appuient sur les réactions de leur humain lorsqu'ils sont confrontés à une situation inhabituelle. Face à un objet inconnu, ils observent le visage de leur propriétaire afin d'y lire des indices. Si celui-ci affiche un air détendu, le chat est plus enclin à s'approcher. À l'inverse, une expression inquiète ou effrayée peut le pousser à rester sur ses gardes.

Publiée dans la revue Animal Cognition*, cette étude a pour objectif de déterminer si les chats utilisent les expressions faciales et les signaux émotionnels de leur propriétaire pour évaluer une situation nouvelle. Plus précisément, les chercheurs voulaient savoir si un petit félin confronté à un objet potentiellement inquiétant allait rechercher le regard de son humain avant de décider comment réagir.

Pour obtenir des réponses, ils ont travaillé avec plusieurs matous vivant en famille. Chaque boule de poils était placée dans une pièce où se trouvait un objet inhabituel, susceptible de susciter une légère méfiance, comme un ventilateur sur lequel étaient fixés des rubans colorés. Les propriétaires étaient invités à regarder alternativement l'objet et leur animal tout en exprimant soit une émotion positive (sourires, voix rassurante…), soit une émotion négative (expression de peur ou d'inquiétude, ton plus tendu…).

Les chercheurs ont ensuite analysé les regards des chats, leurs déplacements, leur temps passé à proximité de l'objet et leur tendance à reproduire le comportement de leur adoptant.

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Les chats recueillent des informations auprès de leur humain avant d’agir

Les résultats montrent que la grande majorité des chats adoptent un comportement de référence sociale. Au total, 79 % des félins observés ont alterné leur regard entre l'objet inconnu et le visage de leur propriétaire, comme pour recueillir des informations avant de prendre une décision.

Les émotions exprimées par l'humain ont influencé le comportement des animaux. Lorsque le propriétaire adoptait une attitude positive et rassurante, les matous avaient davantage tendance à s’approcher de l'objet. Mais lorsqu'il manifestait de la crainte ou de l'inquiétude, ils se montraient plus prudents et hésitaient davantage à s'avancer. Les chercheurs ont aussi observé que certains moustachus reproduisaient les actions de leur adoptant, un phénomène appelé « apprentissage par observation ».

Ces résultats renforcent l'idée que le chat ne se contente pas d'interagir avec son humain pour obtenir de la nourriture ou des caresses. Il est également capable d'utiliser les informations émotionnelles transmises par son propriétaire pour adapter son propre comportement face à une situation incertaine.

Cette capacité témoigne d'une communication plus fine entre le chat et l'humain ! Elle confirme que nos expressions faciales constituent pour nos compagnons aux pattes de velours de véritables indices sur la manière de réagir à leur environnement.

* « Social referencing and cat–human communication », Martina Lazzaroni, Animal Cognition, 2015.