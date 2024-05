Sans nouvelles du chat dont elle a été forcée de se séparer, une famille cherchant un animal à adopter tombe sur une annonce troublante

Laisser leur chat Gato au refuge avait été un véritable crève-cœur pour une enfant et sa mère qui passaient par une phase difficile. Elles étaient loin de se douter que leur chemin et celui du félin allait à nouveau se croiser.

Des années après avoir dû se séparer de son chat, une famille a fini par le retrouver par le plus grand des hasards sur le net pour le ramener à la maison. Un récit que rapporte The Dodo.

Alyssa Nicole était au CM2 quand sa famille avait traversé une période difficile sur le plan économique. Elle et sa mère, originaires de l’Etat de Washington (Etats-Unis) avaient perdu leur maison. Ce qui signifiait aussi qu’elles ne pouvaient plus garder leur chat Gato.



Alyssa Nicole / The Dodo

L’épreuve était terrible pour l’enfant, qui était extrêmement attachée au magnifique matou à l’épais pelage noir et blanc. Sa mère avait longtemps cherché dans son entourage une personne disposée à s’occuper du quadrupède, le temps de remonter la pente, mais elle n’y était pas parvenue.

C’est donc à contrecœur qu’elle avait dû prendre la douloureuse décision de confier Gato à un refuge de la région. Alyssa Nicole était inconsolable, même si elle savait que son ami félin était entre de bonnes mains. Il lui manquait cruellement et rêvait certainement d’un coup de chance qui lui permettrait de le retrouver. Si c’était le cas, elle n’avait pas tort d’entretenir cet espoir.

2 ans après cette difficile séparation, la situation de la famille s’est améliorée. Alyssa Nicole et sa maman ont pu retrouver un logement durable. Si elles n’avaient plus de nouvelles de Gato, elles se sentaient prêtes à adopter un autre animal de compagnie.

Sa mère s’est mise à chercher un chat sur Internet. Elle est alors tombée sur une annonce qui l’a laissée sous le choc. Quelqu’un du côté de Des Moines, à une quinzaine de kilomètres au sud de Seattle, était à la recherche d’une nouvelle famille pour un minet ressemblant étrangement à Gato.



Alyssa Nicole / The Dodo

Plus les Nicole observaient la photo et faisaient attention aux détails, notamment la marque noire sur son nez, plus elles se disaient que cet animal était en fait leur Gato adoré.

« Nous étions en train de hurler. Nous étions tellement excitées que nous sautions sans cesse », raconte Alyssa Nicole. Sa mère a aussitôt appelé l’auteur de l’annonce et elle a pu aller chercher Gato le soir-même.

« Il était prêt à rentrer à la maison »

Dans la voiture, le duo ne réalisait pas la chose. Pour Alyssa Nicole, cette expérience était « trop étrange pour une coïncidence ».

« Nous ne pouvions pas y croire, poursuit-elle. Nous nous disions : Oh mon Dieu, est-ce un rêve ? »



Alyssa Nicole / The Dodo

Au moment des retrouvailles, c’était comme si Gato n’était jamais parti. Il les a tout de suite reconnues. « Il miaulait et se frottait à nos jambes. Il était prêt à rentrer à la maison », relate l’enfant.

La famille était à nouveau au complet après ce coup de théâtre. 6 années se sont écoulées depuis. Gato est devenu un chien sénior, toujours aussi affectueux et attaché à ses humains qu’il ne quittera plus jamais.

Alyssa Nicole / The Dodo