Sans nouvelles de son chat depuis 6 ans, une famille reçoit un appel inattendu de la part d’une clinique vétérinaire

© Margaret Kudzma

Même si elle n’avait jamais complètement baissé les bras, la propriétaire d’un chat disparu en 2015 pensait n’avoir que peu de chances de le revoir après tant d’années. Il a pourtant été retrouvé grâce à sa puce d’identification.

De joyeuses retrouvailles ont eu lieu entre un chat et sa famille, 6 longues années après la fugue du félin, rapportait FOX News ce lundi 2 août.

L’animal en question, qui répond au nom de Mini Max, s’était volatilisé en août 2015. Ce jour-là, il avait réussi à sortir de la maison familiale, située à Peabody dans le Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis), en passant par une fenêtre mal fermée. Il était resté introuvable depuis, malgré les incessants efforts déployés par sa propriétaire en vue de le localiser.

Margaret Kudzma

Margaret Kudzma avait cherché son chat dans le quartier et tout autour, distribué des affiches, posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux et contacté les vétérinaires de la région. De nombreuses personnes l’avaient aidée en relayant ses messages, en participant aux recherches ou encore en installant des caméras. Elle avait même fait appel à un chien de pistage et à un médium. Sans résultat…

« J’espérais et je priais pour son retour à la maison »

Jusqu’à cet appel qu’elle vient de recevoir de la part de la clinique vétérinaire VCA Wakefield Animal Hospital. Margaret Kudzma a pleuré en apprenant que son Mini Max venait d’être retrouvé et identifié grâce à sa puce. Une famille l’avait découvert à Revere, à une quinzaine de kilomètres de là.

Margaret Kudzma

A lire aussi : Lueur d'espoir dans la tragédie de l'effondrement d'un immeuble en Floride après la découverte d'un chat dans les décombres

« J’espérais et je priais pour son retour à la maison » durant toutes ces années, confie la propriétaire du chat. Elle dit se sentir « incroyablement heureuse, reconnaissante et soulagée » avec le retour de Mini Max. Ce dernier n’était âgé que d’un an et 4 mois à l’époque de sa disparition. Aujourd’hui, il a 7 ans et 3 mois.

Entretemps, Margaret Kudzma avait transformé la page Facebook qu’elle avait créée pour la recherche de son compagnon, en plateforme pour l’association qu’elle a fondée. Baptisée The Rescue Business, elle vient en aide aux chats errants en détresse et aux personnes qui en prennent soin.