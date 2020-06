Sans famille, ces 4 chatons nés malades et coincés sous un escalier commençaient à suffoquer

© Hope for Paws

Des chatons mal en point avaient trouvé refuge au fond d’un espace très étroit situé sous un escalier. Malgré la difficulté de la tâche, un bénévole s’est employé à les récupérer un par un pour les soigner. Leur mère a également été sauvée.

Hope for Paws sauve régulièrement des animaux en détresse, même lorsque la situation semble désespérée. Le fondateur de ce refuge de Los Angeles, Eldad Hagar, n’hésite pas à prendre des risques pour venir en aide aux chats et chiens en mauvaise posture.

Alors, quand il a su qu’une chatte errante avait accouché de 4 chatons malades et qu’ils s’étaient cachés sous un escalier, il s’est aussitôt rendu sur les lieux, comme le raconte The Dodo. Les résidents de l’immeuble sous lesquels les félins avaient trouvé refuge ont essayé de leur venir en aide, mais l’endroit était beaucoup trop étroit pour que quiconque puisse s’y faufiler et récupérer les animaux.

Eldad Hagar, lui, a fini par réussir. Les chatons étaient évidemment terrifiés en le voyant approcher. Il a pu les saisir un par un, y compris le dernier qui était le plus petit. De plus, il n’était plus capable de voir, ses yeux étant infectés.

L’équipe de Hope for Paws a ensuite pu récupérer la chatte, qui observait la scène à distance, en installant un piège. Elle et ses petits ont ainsi été emmenés chez le vétérinaire.

En quelques jours, leur état de santé s’est considérablement amélioré. Même le chat le plus malade avait recouvré la vue. Les bénévoles les ont appelés Cabbage, Kale, Arugula et Broccolini. Quant à leur mère, elle a reçu le nom de Parsley.

Il ne restait plus à Hope for Paws que de trouver des familles d’adoption.

