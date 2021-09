Rejeté par sa mère à sa naissance, ce chaton découvre l'amour auprès d'un chien doux et protecteur

Un chaton nouveau-né rejeté par sa mère semblait condamné, mais sa famille d’accueil et un chien protecteur et bienveillant l’ont sauvé et aidé à grandir dans les meilleures conditions. Tout comme le petit chat, le canidé avait, lui aussi, un début de vie difficile.

A moins d’être recueilli rapidement, un chaton dont la mère ne veut plus a très peu de chances de s’en sortir. C’est ce qui avait failli arriver à Boris, mais le jeune félin a été découvert et secouru à temps.

2 jours après sa naissance, Boris a été rejeté par sa génitrice, rapporte Metro. L’équipe de Battersea Dogs & Cats Home, un refuge pour chiens et chats situé à Londres, en a été informée et s’est empressée de lui porter secours. Le chaton a ensuite été placé en famille d’accueil, celle d’une responsable de l’association.

Laura Cushway avait déjà accueilli de nombreux animaux en détresse par le passé. A chaque fois, elle pouvait compter sur la précieuse aide de Duke, son chien. Ce croisé Beagle de 10 ans était, lui aussi, passé par le Battersea Dogs & Cats Home. Il errait dans les rues de Guildford dans le Surrey (Sud de l’Angleterre), avant d’être sauvé, amené au refuge et adopté par la bénévole. Dès qu’il rencontre un autre être en difficulté, il le place sous son aile et le protège.

« J'ai sauvé Duke, et maintenant il m'aide à sauver d'autres animaux »

C’est précisément ce qu’il a fait avec Boris. Il est devenu son papa de substitution, l’a réconforté, joué avec lui et l’a aidé à grandir. « Les grimaces que fait Duke quand Boris joue avec lui me font vraiment rire. Il a surtout prouvé qu'il était si paternel et doux avec un petit chaton si délicat », raconte Laura Cushway.

« J'ai sauvé Duke, et maintenant il m'aide à sauver d'autres animaux en retour, ce qui est incroyable ! », poursuit l’ancienne mère d’accueil de Boris. Ancienne, car le chaton a rejoint sa famille adoptive depuis. Il est devenu un grand chat heureux et épanoui grâce à Duke et à sa maîtresse.

