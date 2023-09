Rebondissement dans l'histoire de Bob, le chat retrouvé 10 ans plus tard à 1500 kilomètres de chez lui

Le 19 août dernier, qui devait être le 94e anniversaire de son défunt père Bob, cette habitante de Wichita dans le Kansas (Etats-Unis) apprenait une incroyable nouvelle de la part d’une clinique vétérinaire située à 1500 kilomètres de là.

Son chat Bob (appelé ainsi en hommage à son regretté papa) venait d’être retrouvé en Caroline du Nord, lui qui avait disparu une décennie plus tôt. Le personnel de la clinique avait obtenu les coordonnées de Carol Holmes grâce à la puce d’identification du tuxedo.



Elle attendait les retrouvailles avec impatience. L’association Imagine Home allait organiser le voyage retour de Bob, financé par une cagnotte solidaire et prévu pour le 1er septembre, mais il n’a pas encore eu lieu.

En cause, l’entrée en lice d’une autre femme habitant Wichita et affirmant qu’elle est la propriétaire de ce chat, rapportait KWCH le mercredi 6 septembre. Alex Streight dit l’avoir recueilli en 2014 et lui avoir donné le nom de Maui. Elle l’a reconnu alors que la clinique vétérinaire 5-Point Animal Hospital, à Fuquay-Varina (Caroline du Nord), effectuait les préparatifs du départ de Bob.



Alex Streight n’en démord pas et va tout tenter pour prouver que le minet est son animal, bien qu’il soit identifié au nom de Carol Holmes. « Notre animal de compagnie est refusé à ses propriétaires légitimes », a-t-elle ainsi déclaré à CBS 17.

Bob ou Maui ?

Elle ajoute avoir fourni des documents vétérinaires qui, selon elle, en attestent, mais du côté de 5-Point Animal Hospital, on estime qu’elle n’a pas suffisamment d’éléments appuyant ses dires. « A moins que vous ne disposiez d'un dossier délivré par le vétérinaire qui montre que vous avez pris soin de ce chat avec cette puce électronique pendant X années », indique le vétérinaire Scott Wilson, les chances qu’elle obtienne gain de cause semblent réduites.

Nullement découragée, Alex Streight a l’intention de saisir la justice. Elle explique avoir choisi de ne pas faire pucer « Maui » et qu’elle ignorait que le chat portait une puce enregistrée au nom de quelqu’un d’autre. Par ailleurs, elle aurait demandé à des proches d’appeler la clinique vétérinaire pour faire pression sur cette dernière.

Le mardi 5 septembre, Bob a été transféré au service local de contrôle animalier, qui a ouvert une enquête pour savoir qui de Carol Holmes ou Alex Streight est la véritable propriétaire du chat. La balance semble pencher du côté de la première, mais l’intervention de l’autre partie risque fort de reporter ses retrouvailles avec le félin.