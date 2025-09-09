Quelques heures avant la naissance de ses chatons, cette femelle Maine Coon ne voulait qu’une chose, du réconfort dans les bras de sa maîtresse (vidéo)

Contrairement aux idées reçues, les chats aussi ont parfois besoin de la présence rassurante de leurs humains, surtout lorsqu’ils traversent des moments compliqués. Sur les réseaux sociaux, la vidéo d’une splendide chatte Maine Coon s’apprêtant à mettre bas en a d’ailleurs apporté la preuve formelle !

Comme chez les humains, la grossesse et la maternité peuvent être des étapes très éprouvantes pour nos animaux de compagnie. Certaines femelles gèrent la situation seules tandis que d’autres, comme la belle Leia, ont besoin d’être rassurées. Dans une vidéo postée sur le compte TikTok de l’élevage Black Diamonds en octobre 2024 et relayée par PetHelpful, on peut voir la Maine Coon se rapprocher soudainement de son humaine en sentant le grand moment arriver. “Elle me prévient que le travail va commencer…”, a écrit sa jeune humaine sur la vidéo.

En effet, Leia vient se frotter contre les jambes de sa maîtresse, puis grimpe sur elle pour chercher des caresses et des câlins. Quelques heures à peine plus tard, elle a donné naissance à 2 adorables chatons : un petit roux et un petit tabby !

Une maternité bien surveillée

“Quand on sait, on sait. Le miaulement très aigu est aussi un bon indicateur…”, peut-on lire en légende de la vidéo qui a été visionnée plus de 111 600 fois et likée plus de 8820 fois. Sur les derniers segments de la courte séquence, on peut voir la minette en train de prendre soin de ses chatons, puis le petit trio sagement endormi.

© @blackdiamondmainecoons / TikTok

Quelques semaines plus tard, une nouvelle vidéo a été postée. Les chatons, baptisés Wookiee et Jawa, ont déjà bien grandi ! Ils ont ouvert les yeux, ont pris du poids et semblent bien éveillés. On entend également qu’ils n’hésitent pas à donner de la voix pour faire savoir qu’ils préféreraient être au sol en train de jouer plutôt que de jouer les stars face à la caméra.

Maman à nouveau

Depuis, les 2 matous ont trouvé leurs familles pour la vie. Leia, quant à elle, vit toujours sa meilleure vie auprès de son éleveuse sur qui elle peut compter pour l’aider et la rassurer. Récemment, elle a d’ailleurs donné naissance à une nouvelle portée de 5 magnifiques chatons, tous en pleine forme !