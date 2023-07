Le combat pour la vie du petit Trooper, un chaton orphelin retrouvé à l'agonie (vidéo)

La vie dans la rue n’a pas épargné le pauvre Trooper, un chaton orphelin affaibli et retrouvé sur le bord d’une route, au Canada. Le remettre sur patte était une tâche qui s’annonçait difficile ! Heureusement, il en fallait plus pour décourager ses bienfaiteurs.

Il y a quelques jours, une femme conduisait lorsqu’elle a aperçu une boule de poils sur le bord de la route. En s’approchant, elle a remarqué qu’il s’agissait d’un chaton couleur crème qui ne bougeait pas. Le corps de sa maman, probablement écrasé par un véhicule, se trouvait non loin de là, rapporte Love Meow.

Sa mission : le reloger à tout prix

La conductrice s’est alors arrêtée pour vérifier l’état de santé du félin, et a été rassurée en le voyant respirer. Elle l’a pris dans ses bras puis l’a amené au refuge animalier de la ville, près de Montréal (Canada).

Malheureusement, le refuge était bondé et ne pouvait pas l’accueillir. C’est à ce moment-là que les bénévoles de Chatons Orphelins Montréal se sont mobilisés pour le sauver.

« Dans les heures qui ont suivi ce sauvetage, un groupe de bénévoles s’est réuni et s’est organisé pour nous amener le chaton, à Montréal, raconte Céline, membre de l’association. Pendant ce temps, d’autres sont retournés sur place pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres chatons dans le coin. »

Un chaton épuisé

Le félin rescapé était si fragile qu'il s'est blotti dans une couverture à l'intérieur de la caisse de transport et a dormi pendant tout le trajet. Il était couvert de terre et complètement épuisé.

« Nous pouvions sentir tous les os de son corps et il avait des blessures à la tête, poursuit Céline. On estime que le chaton avait environ 5 semaines et qu'il ne pesait que 348 grammes, soit la taille d'un chaton de 3 semaines. Malgré tout ce qu'il avait subi, il voulait manger et vivre, s'accrochant de toutes ses forces. »

Le chaton, baptisé Trooper, n’aurait probablement pas survécu longtemps dehors dans cet état. « Il a eu la chance d’être trouvé juste à temps », estime Céline.

Céline et Marsha, ses anges gardiens

Lors de sa première nuit en famille d'accueil, Trooper a pu se reposer dans un lit chaud, le ventre plein. Sa mère d'accueil, Céline, l’a nourri toutes les 3 heures pour l’aider à reprendre des forces. « Après quelques jours de soins, il a enfin commencé à manger et à boire tout seul. Trooper est un petit combattant », se réjouit-elle.

Céline passe beaucoup de temps avec le chaton pour s'assurer qu'il reçoit tout l'amour dont il a besoin pour se sentir en sécurité. Son chat résident, Marsha, est également venu lui prêter main forte.

Cette chatte séniore adore les chatons, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Lorsqu'elle a rencontré Trooper, Marsha l'a toiletté et l'a dorloté. En un rien de temps, ils faisaient la sieste ensemble. Le chaton est tellement heureux de pouvoir compter sur sa présence quotidienne.

Trooper s'accroche à Marsha ou se blottit sous le duvet de son ventre, tandis qu’elle le comble de câlins et lui rappelle chaque jour qu’il est aimé. Grâce à elle, il a repris confiance en lui et apprend à explorer son nouvel espace. Une fabuleuse histoire d’amitié qui ne fait que commencer.