2 chatons se sont rencontrés en famille d’accueil, et depuis, ils forment un duo inséparable (vidéo)

Andrea Christian, maman d’accueil pour chats à Tampa (en Floride), a offert un toit chaleureux à Karl et Derek. Ces 2 chatons sont arrivés chez elle à un très jeune âge, et se sont parfaitement épanouis grâce à l’amour l’un de l’autre. Où en sont-ils aujourd’hui ? La réponse va vous plaire…

Vous voulez lire une histoire qui vous mettra du baume au cœur ? Vous êtes au bon endroit. Karl et Derek, 2 petites boules de poils, sauront vous séduire avec leurs aventures pleines de tendresse, relatées par Love Meow. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut remonter quelques semaines en arrière...

La métamorphose du petit Karl

Andrea Christian, mère d’accueil pour chats chez St Francis Animal Rescue (en Floride), a accueilli Karl sous son toit alors qu’il n’était âgé que de 3 semaines. Son arrivée ne fut pas de tout repos : il était très petit et fébrile, et la jeune femme s’est mobilisée jour et nuit pour le remettre sur patte.

Machine à oxygène, incubateur et médicaments ont rythmé les premières heures de Karl chez Andrea. Le chaton souffrait de diverses infections respiratoires, mais grâce à son courage et au dévouement sans faille de sa bienfaitrice, il a réussi à reprendre des forces.

Peu à peu, Karl a su faire preuve d’un appétit vorace et s’est montré très joueur dans sa nouvelle maison. Andrea s’est toutefois dit qu’un autre partenaire félin serait idéal pour tenir compagnie à cette petite boule de poils énergique. Elle a alors décidé d’accueillir un second chaton, nommé Derek.

Ils sont vite devenus meilleurs amis pour la vie

Contrairement à Karl, le nouvel arrivant était beaucoup plus craintif. Il feulait et crachait dès qu’Andrea s’approchait de lui. Il trouvera du réconfort et de l’assurance auprès de Karl, qui lui a permis de sortir de sa coquille.

2 jours après sa venue, Derek s’est peu à peu débarrassé de ses angoisses. Il a commencé à jouer avec son frère félin dans la maison, et est devenu plus confiant envers lui-même, et envers les autres. Rien de tout cela n’aurait été faisable sans l’amour de Karl.

Impossible de les séparer !

Au bout de quelques semaines, le duo a été proposé à l’adoption. Andrea espérait de tout cœur qu’elle se fasse au sein d’un même foyer, et que ces 2 boules de poils ne se quittent jamais. En pleine période de fêtes, son vœu s’est exaucé…

À l’approche du 31 décembre, Karl et Derek ont rejoint leur famille éternelle, ensemble. Pour Andrea, il n’y avait pas de plus belle manière de commencer la nouvelle année ! Ces chatons ne seront jamais séparés, et pourront profiter l’un de l’autre jusqu’à la fin de leurs jours…