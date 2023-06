Quand la patience et l'amour révèlent la vraie nature d'un chat autrefois craintif

Après des années d’errance et de lutte pour rester en vie, un chat qui se méfiait des humains a appris à leur faire confiance. Une bénévole lui ayant ouvert son cœur et les portes de son foyer a totalement changé son existence.

Un chat roux errait dans les rues du South Bronx, quartier de New York. Il passait le plus clair de son temps sur le parking d’un centre de dialyse, où patients, infirmières et passants lui donnaient à manger. Malgré cela, il ne se laissait approcher par aucun humain, raconte Love Meow.



Little Wanderers NYC / Instagram

Quand l’une de ces personnes a remarqué que l’état de santé du félin déclinait, elle s’en est inquiétée et en a informé l’association locale Little Wanderers NYC.

Le quadrupède boitait et était clairement affamé. L’équipe de Little Wanderers NYC a réussi à le placer dans une cage pour l’emmener chez le vétérinaire. L’examen a révélé qu’il lui manquait plusieurs dents et qu’il présentait des symptômes de rhume, voire de coryza. Quant à sa boiterie, elle était la conséquence d’une vieille fracture.



Little Wanderers NYC / Instagram

Après avoir été soigné, le chat a été confié à une famille d’accueil. Appelé Davita par ses bienfaiteurs, il a progressivement appris à leur faire confiance et à se détendre dans son nouvel environnement.

« Il s’est épanoui au bout de quelques mois en famille d’accueil, relate l’association. Maintenant, il aime aller vers les gens pour qu’ils le caressent ».



Little Wanderers NYC / Instagram

Un chat attachant et énergique

Il a également pris l’habitude de suivre sa mère d’accueil absolument partout et à la surveiller en permanence, de près comme de loin. Il aime aussi maintenir un contact physique avec elle.



Little Wanderers NYC / Instagram

Totalement guéri, Davita est devenu un chat plein d’énergie, très joueur et curieux. Il court et saute partout à longueur de journée, quand il ne fait pas la sieste.



Little Wanderers NYC / Instagram

« Il existe tant de chats incompris qui sont jugés sur les premières impressions, mais ils méritent une chance de vivre heureux, tout comme Davita », souligne Little Wanderers NYC.

Davita est désormais prêt à être adopté. L’association espère lui trouver une famille aimante pour toujours les plus vite possible.

Little Wanderers NYC / Instagram