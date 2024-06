Pressé d’aller se coucher, ce Scottish Fold fait comprendre à sa maîtresse qu’il est temps de ranger son téléphone (vidéo)

On dit souvent qu’il ne manque que la parole à nos animaux. Ce n’est pas le cas de Puffin, un adorable Scottish Fold qui communique avec sa maîtresse en appuyant sur des boutons sonores. Dernièrement, il lui a fait clairement comprendre qu’il n’était plus l’heure de téléphoner, mais plutôt d’aller se coucher. Une scène hilarante qui a ravi les internautes !

Les chats sont tellement expressifs qu’ils savent souvent se faire comprendre en un seul regard. La maîtresse de Puffin, un chat de race Scottish Fold, a pour sa part trouvé un moyen de communiquer avec son petit félin grâce à un tapis parsemé de boutons parlants préprogrammés avec certains mots.

La jeune femme partage d’ailleurs leurs « conversations » sur TikTok et certaines d’entre elles sont assez bluffantes. Dernièrement, Puffin a par exemple fait comprendre à sa maîtresse qu’elle devait ranger son téléphone, car il était temps d’aller dormir.

© @puffindoestricks / TikTok

Au lit !

Dans une vidéo relayée par Parade Pets, on voit le chat debout dans le salon devant ses boutons sonores. Puffin ne tarde pas à appuyer soigneusement sur le bouton « Bedtime » (« l’heure du coucher »), puis sur le bouton « Phone » (« téléphone »), avant de regarder sa maîtresse en baillant.

Pour celle-ci, le message est clair : Puffin est fatigué et il veut aller se coucher. Il demande donc à sa maîtresse de ranger son téléphone avant d’aller dormir.

La jeune femme s’est amusée de la réaction de son « chat autoritaire » et a écrit dans la vidéo : « POV : Votre chat vous dit de ranger votre téléphone ».

Une coïncidence ?

Dans les commentaires de cette vidéo visionnée des milliers de fois sur la plateforme, les internautes ont été stupéfiés par l’intelligence de Puffin, qui semble réellement converser avec sa maîtresse. La séquence est en effet impressionnante, mais pourrait-il s’agir d’une simple coïncidence ?

© @puffindoestricks / TikTok

Dans un article de The Wildest, la comportementaliste féline Kristiina Wilson révèle que ces boutons sonores fonctionnent de la même manière que d’autres tours de dressage de chiens et qu’ils ne mèneront malheureusement jamais à des conversations complètes avec un félin.

© @puffindoestricks / TikTok

« C’est la même chose que lorsque les gens apprennent à leurs chiens à sonner une cloche lorsqu’ils veulent sortir. Vous apprenez à un animal à associer un concept à un objet, qui dans ce cas est un bouton », a ainsi expliqué Kristiina Wilson. Selon elle, il s’agit plus d’un jeu et elle invite les gens à faire preuve de prudence quant à la signification de ces boutons. Ils incitent néanmoins les maîtres à accorder plus d’attention à leur animal et ce n’est pas Puffin qui s’en plaindrait !