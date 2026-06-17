Pour sauver une portée de chatons habilement cachée dans leur usine ces employés déploient les grands moyens

À Sheffield, en Angleterre, les employés de l’entreprise de fabrication de portes JELD-WEN ont découvert l’existence de chatons dans leur usine. Leur mère, qualifiée de « ninja furtive », leur a donné du fil à retordre ! Avec le soutien de l’association de protection animale Save a Stray, les salariés ont réussi à mettre toute la petite famille féline en sécurité. Aujourd’hui, les chats se portent bien et sont proposés à l’adoption.

C’est une histoire qui nous vient tout droit de Sheffield, une ville située de l’autre côté de la Manche. Alors que les employés d’une usine de fabrication de portes préparaient un déménagement, ils ont découvert des déjections félines disséminées dans différents conteneurs. Très vite, ils ont appris qu’une petite famille aux pattes de velours vivait secrètement sur les lieux.

Comme le révèle un article de la BBC, les salariés prenaient déjà soin d’un chat errant dans le secteur, qu’ils avaient affectueusement baptisé Timber. Nourri et surveillé régulièrement, il semblait être le candidat idéal pour expliquer la présence des chatons. Mais lorsqu’ils ont réalisé que c’était un mâle, ils ont compris qu’une chatte – la mère des petits – devait également se trouver dans les parages !

Photo d'illustration

« Une ninja blanche furtive »

C’est ainsi que les recherches ont débuté. Décrite par les employés comme « une ninja blanche furtive », la mère des chatons se faisait extrêmement discrète. Elle attendait même que Timber ait terminé ses repas pour venir se nourrir à son tour, sans jamais se laisser approcher.

En raison de la difficulté de la situation, l’entreprise a contacté l’association Save a Stray, qui a envoyé des bénévoles sur les lieux. Comme le rapportent nos confrères, ces derniers ont utilisé une caméra thermique pour repérer les chatons cachés sur le site industriel. Pendant ce temps, les employés ont analysé les images de vidéosurveillance de l’usine pour suivre les déplacements de leur maman et découvrir où elle cachait sa portée.

© JELD-WEN / BBC

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Prêts pour un nouveau départ en famille

Après de longs efforts et beaucoup de patience, les équipes ont finalement trouvé toute la petite famille ! Celle-ci a été prise en charge par l’association Save a Stray qui l’a soignée et confiée à un foyer d’accueil. Aujourd’hui, les félins se portent bien et sont proposés à l’adoption.

Et Timber dans tout ça ? Rassurez-vous, la BBC précise que le beau matou a été castré, soigné pour une blessure à la patte et adopté par une famille aimante. Tout est bien qui finit bien !

Grâce à la mobilisation des employés et des bénévoles, tous les chats ont aujourd'hui une chance de commencer une nouvelle vie !