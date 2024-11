Mettez fin aux mauvaises odeurs et gardez un air sain à l'intérieur de votre domicile grâce à la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie®

Vous êtes la personne la plus heureuse au monde, depuis que vous avez adopté un chat. Bien que votre cœur déborde d’amour pour votre adorable compagnon aux pattes de velours, les mauvaises odeurs qui émanent de sa maison de toilette vous incommodent au quotidien. Pour vous faciliter la vie et améliorer le bien-être de votre animal, la marque Litter Genie® a lancé la poubelle à litière Easy Roll. Vous pouvez acquérir le produit sur Amazon , et profiter de 10 € de réduction avec le code EWOP24.

La maison de toilette est un accessoire incontournable, si vous vivez avec un représentant de la gent féline. Ce dernier l’utilise tous les jours pour régler ses petites affaires en privé. Mais comme vous l’avez déjà certainement remarqué, les urines de votre chat exhalent une forte odeur particulièrement désagréable.

Si vous laissez de la litière souillée, non seulement votre domicile sera envahi par un bal d’effluves malodorants, mais le bien-être et la santé de votre moustachu risquent aussi d’en pâtir. La saleté peut provoquer des maladies des voies urinaires ; et les déjections s’accumulant dans son bac à litière peuvent le pousser à faire ses besoins ailleurs, dans des endroits qui ne sont absolument pas prévus à cet effet…

Adieu les mauvaises odeurs

Pour éviter bien des désagréments aux membres de votre foyer et à votre chat, vous avez la possibilité d’acquérir la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie®. Plus qu’un « simple gadget », il s’agit d’un système intelligent et tout-en-un. Il est équipé d’une recharge octogonale de longue durée.

Cette poubelle à litière deviendra votre meilleure alliée contre les effluves malodorants, les germes et les bactéries, qui sont retenus grâce à un film multi-épaisseurs. Ce dernier est doté d’une technologie anti-odeurs.

Avec cet accessoire, vous n’avez plus besoin de faire des allers-retours fréquents entre la maison de toilette de votre fidèle compagnon à 4 pattes et la poubelle extérieure. Il vous permet de respirer en permanence un air frais à l’intérieur.

Lorsque votre matou se soulage, vous avez juste à ramasser la litière sale avec une pelle fournie et à la jeter dans la poubelle Easy Roll de Litter Genie®. Tirez ensuite la poignée coulissante pour bloquer les mauvaises odeurs, et le tour est joué. Un nettoyage sans effort !

Une recharge pouvant aller jusqu’à 6 mois d’utilisation

La poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie® est fabriquée en Pologne, à partir de 90 % de plastique recyclé. Ses dimensions ? 26,04 x 26,04 x 47,32 cm.

Discrète, simple d’utilisation et efficace, elle vous offre la possibilité d’éliminer quotidiennement les souillures présentes dans la maison de toilette de votre doux félin, tout en prenant soin de lui. Sa conception hermétique permet un contrôle ultime des odeurs.

Par ailleurs, elle arbore une ouverture plus large que la poubelle LitterLocker by Litter Genie® et comprend une recharge avec 24 sacs prédécoupés pour limiter les déperditions de plastique. Celle-ci peut durer jusqu’à 6 mois d’utilisation, contrairement à celle de LitterLocker by Litter Genie® qui va jusqu’à 3 mois. Ainsi, cet équipement convient aux foyers ayant plusieurs chats ou aux éleveurs.

« Très pratique, voire indispensable »

Aujourd’hui, la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie® a déjà changé la vie de nombreux propriétaires de chats. Sur Amazon, le produit obtient la belle note de 4,6/5.

« Cette poubelle à litière est très pratique. Pas d'odeur, très simple d'utilisation. L'ouverture large permet de ne pas faire tomber de grain de litière à côté », écrit un client. « Distributeur de sacs par déroulement, super. Très pratique, voire indispensable. Finis les allers-retours vers la grande poubelle et les odeurs », commente un autre tout aussi comblé.

Prix de la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie® avec une recharge de 24 sacs : à partir de 39,90 €. Plus d’infos sur littergenie.com.